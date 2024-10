Vantage Markets får en ny fjær i hatten Vinner for beste Forex Affiliate Program på Global Brand Awards 2024

PORT VILA, Vanuatu, 12. oktober 2024 /PRNewswire/ -- Multi-asset broker Vantage Markets ("Vantage") har utvidet sin vinnende serie med enda en prestisjefylt anerkjennelse: Best Forex Affiliate Program-prisen ved Global Brand Awards 2024.

Denne nyeste anerkjennelsen legger til selskapets imponerende historikk. Tidligere i år sikret Vantage den ettertraktede tittelen Best CFD Broker for 2024, og konsoliderte sin posisjon som leder i handelsbransjen innen CFD-er (differansekontrakter).

Vantage Markets Adds Another Feather to its Cap: Wins Best Forex Affiliate Program at Global Brand Awards 2024

Med et blomstrende globalt nettverk av over 20.000 aktive tilknyttede selskaper og innførende meglere (IB), er Vantage kjent for sine svært konkurransedyktige og fleksible kurtasje- og rabattstrukturer. Selskapets partnerplattformer - CellXpert og Next-Gen IB-portalen - leverer en omfattende pakke med pedagogiske ressurser og markedsføringsressurser, som gir tilknyttede selskaper og IB-er mulighet til å utvide nettverkene sine samtidig som de tilbyr viktig støtte til sine kunder.

Denne anerkjennelsen er ikke den første for Vantages partnerprogram. Tidligere utmerkelser inkluderer "Best Introducing Broker Program MENA 2023" og "Best Affiliate Program LATAM 2023" priser ved International Business Magazine Awards. Vantage ble også hedret med tittelen "Best Forex Affiliate Program, Global 2023" og "Best Affiliate Program, Global 2023" av Global Brands Magazine, og bekreftet videre sin intensjon om å være de beste i sitt felt.

Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer i Vantage, sa: "Vi er begeistret for å motta prisen Best Forex Affiliate Program på Global Brand Awards 2024. Denne anerkjennelsen er et bevis på teamets utrettelige engasjement for å levere gode resultater, uovertruffen støtte og merverdi til våre partnere."

"Med vårt fokus på åpenhet, pålitelighet og kundetilfredshet er Vantage fortsatt forpliktet til å styrke handelsmenn og tilknyttede selskaper med de verktøyene og ressursene de trenger for å navigere på finansmarkedene med tillit og suksess".

For mer informasjon om Vantage Markets og dets prisbelønte meglingstjenester kan du gå til partners.vantagemarkets.com.

Om Vantage

Vantage Markets (eller "Vantage") er en global CFD megler med flere aktiva som tilbyr kunder tilgang til en smidig og kraftfull tjeneste for handel med CFD-er (differansekontrakter)-produkter, inkludert Forex, råvarer, indekser, aksjer, obligasjoner og ETF-er.

Med over 15 års markedserfaring overgår Vantage rollen som megler, og gir et pålitelig handelsøkosystem, en prisbelønt mobilapp for handel, og en brukervennlig handelsplattform som gir kundene mulighet til å gripe handelsmuligheter. Last ned Vantage-appen på App Store eller Google Play.

handle smartere @vantage

RISIKOADVARSEL: CFD-handel innebærer betydelige risikoer. Du kan miste mer enn din opprinnelige investering.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2527760/PR_Hero_image.jpg