CoinEx uzyskała wpis do rejestru VASP w Polsce i zwiększa obecność na europejskim rynku kryptowalut

WARSZAWA, Polska, 13 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- CoinEx, jedna z największych międzynarodowych giełd kryptowalutowych, poinformowała o uzyskaniu licencji podmiotów świadczących usługi w zakresie kryptoaktywów (Virtual Assets Service Provider - VASP) w Polsce. Jest to kamień milowy, który pozwoli CoinEx wydatnie wzmocnić swoją pozycję na europejskim rynku kryptowalut.

Zgoda udzielona przez organy w Polsce stanowi potwierdzenie zgodności firmy CoinEx z restrykcyjnym regulacjami finansowymi obowiązującymi w tym kraju, umacniając jej reputację godnej zaufania i przestrzegającej przepisów giełdy kryptowalutowej.

Jest to dla CoinEx duży krok naprzód w realizacji strategii ekspansji w Europie. Firma dostrzega ogromny potencjał europejskiego rynku kryptowalut i zależy jej na zapewnieniu działającym na nim inwestorom i traderom niezawodnej i przystępnej platformy.

Haipo Yang, CEO firmy CoinEx, nie ukrywa entuzjazmu: „Uzyskanie wpisu do rejestru VASP w Polsce pokazuje, że niezmiennie zależy nam na tworzeniu bezpiecznego i regulowanego środowiska tradingowego dla naszych użytkowników. Niezwykle cieszy nas rozwój naszej giełdy w Europie. Osiągnięcie to wpisuje się w dążenia CoinEx na rzecz popularyzacji kryptowalut na świecie i rozwoju ekosystemu aktywów cyfrowych".

W kontekście tego wydarzenia CoinEx ma również przyjemność poinformować, że weźmie udział w nadchodzącej konferencji Next Block Expo (NBX), która odbędzie się w Warszawie w dniach 15-16 maja 2024 r. Będzie to idealna okazja do spotkania z liderami branży, inwestorami i entuzjastami kryptowalut, które umocni pozycję firmy na europejskim rynku.

Więcej informacji na temat firmy CoinEx i jej uczestnictwa w Next Block Expo można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej CoinEx.

CoinEx

Założona w 2017 r. CoinEx jest globalną giełdą kryptowalutową, która za cel stawia sobie ułatwienie obrotu kryptowalutami. Platforma świadczy szeroki wachlarz usług, w tym usługi z zakresu transakcji Spot, Margin, Futures, Swaps, AMM oraz zarządzania aktywami finansowymi, obsługując ponad 5 mln użytkowników w przeszło 200 państwach i regionach świata.

Dzięki „dopracowanym, szybkim i kompleksowym" strategiom notowań giełda CoinEx wprowadziła już ponad 1 tys. tokenów i przeszło 1,4 tys. par tradingowych. Bogata oferta daje użytkownikom dostęp do najnowszych i najbardziej innowacyjnych kryptowalut. Od samego początku istnienia CoinEx w swoich usługach na pierwszym miejscu stawia potrzeby użytkowników. Firma powstała z myślą o kształtowaniu równego, bezpiecznego i opartego na wzajemnym szacunku środowiska kryptowalutowego, oferując łatwe w obsłudze produkty i usługi, aby znieść bariery wstępu do świata kryptowalut i otworzyć go dla użytkowników o różnym poziomie doświadczenia.