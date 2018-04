Nexteer powiększa zespół strategicznych inwestycji w oprogramowanie i globalny zespół oprogramowania

Globalne centrum techniczne firmy Nexteer w Saginaw, w parze z regionalnymi centrami technicznymi w Tychach i Suzhou będą nadal skupiać się na tworzeniu oprogramowania tzw. upstream i na innowacjach w zakresie badań i rozwoju. Tymczasem nowe centrum oprogramowania w Indiach będzie głównie skupiać się na produkcji oprogramowania downstream i walidacji, co pozwoli zapewnić wysoką jakość i zgodność z przepisami.

– Model biznesowy oprogramowania firmy Nexteer oraz ulepszona struktura globalnego zespołu oparte są na zapewnianiu innowacyjnych rozwiązań oprogramowania z zachowaniem szybkości, elastyczności i płynnej integracji pojazdów na potrzeby klientów wśród OEM w branży motoryzacyjnej. Rola, którą oprogramowanie, a zwłaszcza sterowanie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, odgrywa w pojazdach przechodzi szybką ewolucję. Dlatego też producenci OEM w branży motoryzacyjnej potrzebują rozwiązań oprogramowania smart Nexteer do rozwiązywania złożonych problemów w skali rosnącej wykładniczo – skomentował Geoff Krieger, dyrektor wykonawczy działu systemów elektronicznych i oprogramowania w firmie Nexteer Automotive.

NEXTEER WYKORZYSTUJE I INWESTUJE W ROZWIJAJĄCY SIĘ TREND OPROGRAMOWANIA

Firma Nexteer postrzega umiejętności w zakresie oprogramowania i elektroniki jako swoje główne wyróżniki i spodziewa się wzrostu zapotrzebowania na jej doświadczenie w tym zakresie. Dlatego też Nexteer poszukuje odpowiedniego miejsca w Indiach na ulokowanie nowego centrum oprogramowania i będzie nadal inwestować w umiejętności związane z oprogramowaniem w ciągu najbliższych kilku lat.

Zdanie to podzielają analitycy. „Elektronika i oprogramowanie są głównymi wyróżnikami w przyszłych obszarach wzrostu. Rynek komponentów motoryzacyjnych ADAS i AD będzie charakteryzował się intensywnym wzrostem, co będzie wiązać się z coraz większym poziomem przychodów głównie dla dostawców działających na polu oprogramowania. Systemy inteligentne zintegrowane z ADAS będą źródłem potencjału wzrostu w poszczególnych obszarach (np. układy kierownicze)". LAZARD Roland-Berger, Global Automotive Supplier Study 2018

Raport Pricewaterhouse Cooper za rok 2018 Five Trends Transforming the Automotive Industry zawiera podobne wnioski, podkreślając, że firmy inwestujące w oprogramowanie „zyskają pod postacią intensywnego wzrostu".

ROLA OPROGRAMOWANIA W SYSTEMACH STEROWANIA ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA BEZPIECZEŃSTWA FIRMY NEXTEER

Oprogramowanie Nexteer ma bardzo ważną rolę jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa – w tym cyfrowego – w produktach takich, jak Steer-by-Wire (SbW) i Electric Power Steering Systems (EPS), które są kluczowymi rozwiązaniami umożliwiającymi wprowadzanie zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa i automatycznego prowadzenia pojazdów.

– Kluczem jest bezpieczeństwo i wydajność. Wraz z ewolucją technologii pokładowych w pojazdach obejmującą zróżnicowane poziomy zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa i coraz bardziej złożone poziomy automatycznego prowadzenia pojazdów nasze oprogramowanie sterownicze zapewnia ciągłą obecność siatki bezpieczeństwa w systemach Steer-by-Wire i Advanced Electric Power Steering. Poza wbudowaną redundancją sprzętową produkowane przez nas oprogramowanie zostało opracowane z myślą o jednoczesnym, wielościeżkowym przetwarzaniu zwiększającym bezpieczeństwo – dodał dyrektor Krieger.

– Oprogramowanie odgrywa także kluczową rolę w cyberbezpieczeństwie. Nie tylko projektujemy elementy sprzętowe systemów sterowania zabezpieczone pod względem cyfrowym na poziomie półprzewodników, ale także tworzymy struktury oprogramowania oparte na wielu warstwach identyfikujących i autoryzujących informacje i przepływ poleceń między systemem sterowania a innymi kontrolerami. Wraz z wprowadzaniem coraz bardziej zaawansowanej elektroniki umożliwiającej automatyczne prowadzenie pojazdów, a także wraz z umożliwianiem łączności z internetem i komunikacji V2X bezpieczne pod względem cyfrowym rozwiązania sterowania Nexteer będą jeszcze istotniejsze – dodał dyrektor.

Wraz z rozbudową systemów sterowania firmy Nexteer o dodatkowe funkcje i zaawansowane rozwiązania bezpieczeństwa liczba wierszy kodu rośnie w zatrważającym tempie: w systemie SbW Nexteer działa aż 14,3 miliona wierszy kodu, natomiast w systemie EPS działa 4,3 miliona linijek kodu. Pierwszy prom kosmiczny wymagał zaledwie 400 000 linijek kodu.

O NEXTEER

Firma Nexteer Automotive – lider w zakresie intuicyjnej kontroli ruchu – to wielomiliardowe przedsiębiorstwo międzynarodowe zajmujące się sterowaniem i systemami napędowymi dostarczające elektryczne i hydrauliczne układy kierownicze, kolumny kierownicze i systemy napędowe oraz zapewniające zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS) i automatyczne rozwiązania prowadzenia pojazdów na potrzeby producentów oryginalnego sprzętu. Na całym świecie firma zatrudnia ponad 13 500 pracowników pracujących na rzecz 50 klientów umiejscowionych we wszystkich największych regionach świata. Firma ma 24 zakłady produkcyjne, trzy centra techniczne i 14 centrów obsługi klienta rozmieszczone w strategicznych lokalizacjach w Ameryce Północnej i Południowej, Europie i Azji. Do klientów firmy Nexteer Automotive należą takie marki jak BMW, Fiat Chrysler, Ford, GM, PSA Group, Toyota i VW, a także producenci pojazdów z Indii i Chin. www.nexteer.com

