A Hispack Destaca a Sustentabilidade e a Experiência do Utilizador como os Grandes Desafios para a Embalagem

A Hispack vai mostrar como a embalagem tem hoje novas funções. Trata-se de um novo elemento de comunicação, essencial na decisão de compra do utilizador e um fator determinante nos processos de produção, na inovação de empresas de qualquer ramo, no funcionamento da cadeia de abastecimento e na transformação digital da indústria.

Com uma oferta de quase 800 expositores de 24 países, a Hispack irá apresentar tecnologia, maquinaria e diferentes soluções de embalagem, levando em conta os seus ciclos completos de vida e as interligações com outros processos de produção e com a cadeia de distribuição. A feira irá acolher mais de 70 conferências e mesas redondas com a participação de 185 especialistas. São esperados mais de 38 000 visitantes.

A Hispack irá apresentar os avanços na sustentabilidade da indústria de embalagem, bem como soluções de embalagem concebidas para facilitar a vida do utilizador. O presidente da Hispack, Javier Riera-Marsà afirma: «Há uma maior utilização de materiais recicláveis e biodegradáveis, de embalagem mais leve e um empenho visível no eco-design, na reciclagem e na reutilização dentro do enquadramento da economia circular».

Ao mesmo tempo, a Hispack irá explicar como a embalagem se adapta ao conceito de «conveniência», a fim de criar produtos prontos a usar em qualquer altura. Neste sentido, a nova embalagem parece interagir com o produto que contém, melhorando as suas propriedades, prolongando a sua vida útil e fornecendo ao utilizador informação sobre o produto.

A Hispack é um reflexo da recuperação da indústria espanhola de embalagem, que tem uma faturação de mais de 20 000 milhões de euros por ano - o melhor número de negócios da última década, recuperando o nível anterior à crise, com uma taxa de crescimento anual de 4,15% no período de 2013 a 2016.

Esta reviravolta no mercado espanhol aumentou 14% a participação de empresas de outros países, especialmente Turquia, Itália, Alemanha, França, China, Holanda e Portugal.

http://www.hispack.com

