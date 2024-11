A Vantage Markets emerge como corretora melhor classificada em diversas categorias no recente teste de desempenho da Investing.com durante o período eleitoral nos EUA

PORT VILA, Vanuatu, 29 de novembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Vantage Markets (ou "Vantage"), uma premiada corretora de multiativos, solidificou mais uma vez a sua reputação de excelência, superando a concorrência em diversas categorias-chave no mais recente teste de corretagem da Investing.com.

Vantage Markets Emerges as Top-ranked Broker across Multiple Categories in Investing.com’s Recent Performance Test during the US Election Period

A Investing.com, uma das principais editoras financeiras do mundo, fornece notícias, análises e dados financeiros em tempo real, servindo mais de 60 milhões de utilizadores mensalmente nos mercados globais. Os seus testes de corretagem são muito conceituados no setor, oferecendo informações abrangentes sobre o desempenho das corretoras com base em critérios de avaliação rigorosos.

Na mais recente avaliação, o teste avaliou várias métricas importantes, incluindo a alavancagem, o valor do spread, a estabilidade do spread, a taxa de não derrapagem, a profundidade de mercado, o custo de ordens grandes e a competitividade do swap, realizado durante um dos períodos mais voláteis – as eleições nos EUA – com dados de teste focados na movimentação de produto do Ouro (XAUUSD).

Alavancagem

A Vantage destacou-se no fornecimento de alavancagem flexível e altamente competitiva de até 1:2000 (em regiões selecionadas), permitindo aos negociadores aceder a instrumentos financeiros poderosos com uma gama de opções adaptadas às suas necessidades de negociação. Este equilíbrio entre flexibilidade e controlo é essencial para a filosofia da Vantage de capacitar os negociadores com ferramentas que apoiam a gestão inteligente do risco.

Valor e estabilidade do spread

Com base nos dados da conta ECN, o teste destacou os valores de spread excecionalmente baixos da Vantage, de 9,1, em comparação com outras corretoras, oferecendo aos negociadores um acesso aos mercados de baixo custo. Além disso, a estabilidade dos spreads manteve-se consistentemente num intervalo de 8 a 9 pontos, um fator crítico durante a turbulência do mercado. Esta estabilidade reflete a infraestrutura robusta e a dedicação da Vantage em fornecer condições de negociação fiáveis, independentemente das flutuações do mercado.

Taxa de não derrapagem

A Vantage demonstrou uma taxa de execução incomparável de 79% sem derrapagem nas contas STP, demonstrando a sua capacidade de minimizar a disparidade entre os preços pedidos e executados. Ao reduzir os desvios inesperados, a Vantage garante que as estratégias dos negociadores permanecem intactas, sem desvios inesperados, aumentando a confiança e a transparência na execução das negociações.

Profundidade de mercado

Num teste rigoroso de colocação de ordens durante eventos noticiosos de alta volatilidade, a Vantage exibiu uma profundidade de mercado incomparável, lidando com lotes grandes com derrapagem mínima. Este nível de profundidade e estabilidade do mercado reflete a força da rede de liquidez da Vantage, proporcionando aos negociadores uma experiência perfeita mesmo durante os picos de atividade do mercado.

Custo de ordem grande

Durante o período eleitoral de elevada volatilidade nos EUA, a Vantage destacou-se com um custo nas ordens maiores de -26,6, oferecendo preços competitivos e minimizando as despesas de negociação em transações grandes. Isto está na base do compromisso da Vantage em garantir que os negociadores usufruem de eficiência de custos, mesmo em mercados dinâmicos e em rápida evolução.

Competitividade do swap

A Vantage continua a acrescentar valor com taxas de swap líderes de mercado, oferecendo -30,8 em posições longas e 22 em posições curtas. Conhecida por oferecer algumas das melhores taxas de swap do setor, a Vantage goza de uma avaliação elevada, com taxas vantajosas em ambos os lados do mercado, proporcionando valor acrescentado aos negociadores, especialmente para posições de longo prazo.

O reconhecimento da Investing.com é uma verdadeira prova da procura da Vantage pela excelência e reforça a posição desta como líder no panorama de negociação global. Para os negociadores de todo o mundo, estes resultados não são apenas um reflexo das condições de negociação superiores da Vantage, mas também uma promessa do compromisso inabalável desta em promover um ambiente de negociação de alto desempenho.

Geraldine Goh, Diretora de marketing da Vantage, declarou: "Na Vantage, a estabilidade, a execução exata e as medidas antiderrapagem robustas diferenciam-nos. Especialmente durante condições de negociação voláteis, o nosso compromisso para com a fiabilidade e o desempenho superior garante que os nossos clientes têm o melhor ambiente de negociação, mantendo-se fortes quando é mais importante."

Para mais informações, visite o Centro de meios de comunicação social da Vantage: https://www.vantagemarkets.com/about/media-centre/

Sobre a Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora de multiativos CFD que oferece acesso a um serviço prático e poderoso para a negociação de produtos de Contracts for Difference (CFD, contratos diferenciais), incluindo Forex, Mercadorias, Índices, ações, ETF e obrigações.

Com mais de 15 anos de experiência, a Vantage transcende o papel de corretora, com um ecossistema de negociação fiável, uma aplicação de negociação para telemóvel premiada e uma plataforma de negociação fácil de utilizar para que os clientes aproveitem oportunidades de negociação. Transfira a aplicação Vantage na App Store ou no Google Play.

negoceie de maneira mais inteligente @vantage

AVISO DE RISCO: A negociação de CFD acarreta riscos significativos. Pode perder mais do que o seu investimento inicial.

