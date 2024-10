A Vantage Markets entra para as 20 melhores corretoras do Skyline Guide 2024 - O Guia Michelin do setor Forex

PORT VILA, Vanuatu, 24 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Vantage Markets orgulha-se de anunciar a sua inclusão na lista das 20 Melhores Corretoras Selecionadas do prestigiado Skyline Guide 2024, frequentemente referido como o "Guia Michelin" para o setor Forex. Este reconhecimento realça o contínuo compromisso da Vantage Markets de oferecer aos traders uma experiência de negociação fiável, inovadora e fluída.

O Skyline Guide, uma iniciativa da plataforma de informações de câmbio WikiFX, define uma elevada fasquia para os corretores Forex, recorrendo a um rigoroso processo de seleção. Um painel de peritos do mercado Forex, traders seniores e líderes do mercado avalia os corretores com base na conformidade regulamentar, desempenho histórico e o seu alinhamento com as necessidades do trader.

O reconhecimento neste grupo de elite não apenas consolida a posição da Vantage Markets como corretora líder, como também reconhece a excelência da empresa no fornecimento de serviços de negociação superiores. No próximo ano, a Vantage irá apresentar a marca de certificação da Skyline no seu perfil de corretor WikiFX, reforçando a sua credibilidade e compromisso para com a qualidade no setor.

"Nos últimos 15 anos, a Vantage Markets concentrou-se em oferecer continuamente um ambiente de negociação ímpar aos traders", afirmou Marc Despallieres, Chief Strategy and Trading Officer na Vantage. "Sermos reconhecidos pelo Skyline Guide é um testemunho da dedicação e inovação que almejamos. Reflete os nossos esforços para não só respondermos às necessidades dos nossos traders, mas também para sermos uma referência de qualidade no setor".

O Skyline Guide é um recurso fundamental para os traders, oferecendo conhecimentos credíveis que apoiam a tomada de decisões informadas no competitivo mercado Forex. Com ênfase nas normas regulamentares, desempenho de mercado e qualidade do serviço, o Skyline Guide encoraja a melhoria contínua no setor e fomenta a concorrência saudável.

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora de multiativos que oferece acesso a um serviço prático e poderoso para a negociação de produtos Contracts for Difference (CFD, contratos diferenciais), incluindo Forex, Mercadorias, Índices, ações, ETF e obrigações.

Com mais de 15 anos de experiência, a Vantage transcende o papel de corretora, com um ecossistema de negociação fiável, uma aplicação de negociação para telemóvel premiada e uma plataforma de negociação fácil de utilizar para que os clientes aproveitem oportunidades de negociação. Transfira a aplicação Vantage na App Store ou no Google Play.

negoceie de maneira mais inteligente @vantage

AVISO DE RISCO: a negociação de CFD acarreta riscos significativos. Pode perder mais do que o seu investimento inicial.

