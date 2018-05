Combater a obesidade em conjunto para criar um futuro mais saudável para todos na Europa - A ISA apoia o Dia Europeu da Obesidade 2018

Na Europa, estima-se que mais de 50% das pessoas tenham atualmente excesso de peso ou sejam obesas, e que mais de 20% sejam obesas. Em 2030, estima-se que mais de 50% da população europeia vá ser obesa. O Dia Europeu da Obesidade, que este ano se celebra em 19de maio, é uma oportunidade para redobrar os esforços conjuntos para Combater juntos a obesidade, com ações de sensibilização sobre a obesidade e outras doenças associadas. Este ano, a Associação Internacional dos Edulcorantes (ISA) reúne esforços com a Collectif National des Associations d'Obèses (CNAO - associação francesa para os pacientes obesos) e a Adexo (Associação de pacientes obesos e ex-obesos em Portugal) para apoiar o Dia Europeu da Obesidade e as atividades relacionadas da Associação Europeia para o Estudo da Obesidade (AEEO).



A obesidade é um desafio crescente no domínio da saúde pública a nível mundial e afeta as pessoas de todas as idades. As causas mais comuns para a obesidade incluem os estilos de vida cada vez mais sedentários e uma combinação entre a falta de atividade física e o aumento da ingestão de calorias. Por outro lado, a obesidade e o excesso de peso corporal têm umimpacto direto na saúde e na esperança média de vida, e estão associados a um maior risco de doenças cardiovasculares, diabetes, alguns tipos de cancro e problemas musculares ou nas articulações. Para além do impacto direto na saúde do indivíduo, a obesidade custa 70 mil milhões de euros, cada ano, à UE, em despesas com a saúde e produtividade.

Para apoiar o Dia Europeu da Obesidade em 19de maio de 2018, a ISA reunirá esforços com a CNAO e a Adexo para uma maior sensibilização para a obesidade e as suas consequências. Nesta ocasião, a ISA desenvolveu juntamente com a CNAO e a Adexo, um vídeo animadoque nos apresenta pequenos passos que podem ser adotados para reduzir a ingestão de calorias e aumentar a atividade física, e a sua importância para combater a obesidade. Pode ver o vídeo através desta hiperligação e descarregar o infográfico relacionado, clicando aqui.

