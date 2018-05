Estilista luso-angolana é a fashion designer creator da colecção do fashion lounge da Mastercard, Rose Palhares na 71ª edição do Festival Internacional de Cannes

A acontecer entre 8 a 19 de maio, na Côte d'Azur em França, o Festival de Cannes vai continuar a contribuir para o desenvolvimento do cinema, impulsionando a indústria internacional cinematográfica a celebrar o cinema a nível mundial. E Rose Palhares, enquanto fashion designer creator da colecção do fashion lounge da Mastercard, vai regressar a este festival pela segunda vez a convite da marca.

De acordo com Rose Palhares, diretora-geral e fundadora da marca com o seu nome: "A coleção exclusiva do fashion lounge da Mastercard, no Festival de Cannes, tem uma identidade muito singular porque baseio-me em tons quentes e festivos e em texturas lisas, trabalhadas e brilhantes. Considero que esta coleção segue uma tendência de peças que podem ser transformadas e que cortam com os preceitos tradicionais, como os vestidos compridos de decotes preminentes e com rachas assimétricas. Mas, em simultâneo, pretendo que as silhuetas se fundamentem numa precisão absoluta por consumar valores associados à autonomia, à elegância e à mutabilidade feminina." Continua: "A sofisticação, das 600 peças desta coleção, caracterizada por materiais como as rendas, as lantejoulas, as sedas e os pormenores em organza e tafetá podem ser considerados inusitados mas afinal eu gosto de descobrir os tecidos e as suas texturas aprimoradas. Isto porque o meu trabalho não é só moda mas também o interpreto como arte."

A marca Rose Palhares, com presença em Portugal (um atelier no centro da capital portuguesa) e em Angola (na Ilha de Luanda), é especializada em vestidos sobre medida e em linhas de pronto a vestir o que tem sido preponderado por outros criadores africanos.

Nascida em Angola, mas também de nacionalidade portuguesa, Rose Palhares formou-se em design de moda na Universidade do Vale do Itajaí, no estado brasileiro de Santa Catarina, e tem ganho inúmeros prémios no Moda Luanda, em 2017 e em 2013, tendo sido ainda considerada pela Vogue Itália, em 2016, como a Designer Mais Interessante. Foi distinguida como Diva da Moda angolana e Melhor Designer do Ano de 2017, a estilista internacional do ano na Angola Fashion Week 2015, Mulher de Mérito pelo GMA-Grupo das Mulheres Africanas (2016) e como "uma das cinco designers a ter atenção nos próximos anos" pela revista Elle sul-africana em 2016.

