Informações para o consumidor: A Gardena recolhe preventivamente os corta-relvas a bateria PowerMax™ Li-40/37 e Li-40/41

Em prol da segurança preventiva dos consumidores, a GARDENA Manufacturing GmbH recolhe os corta-relvas a bateria PowerMax™ Li-40/37 (n.º de peça 5038) e Li-40/41 (n.º de peça 5041). Os produtos foram vendidos entre janeiro de 2017 e novembro de 2018 em lojas de bricolage, centros de jardinagem e lojas online em vários países da Europa.

Os testes realizados internamente revelaram um curto-circuito no sistema eletrónico durante a utilização e o armazenamento em determinadas condições, uma situação que pode constituir um risco de incêndio.

Solicita-se aos consumidores que cessem a utilização, removam a bateria para fins de armazenamento e contactem a assistência da Gardena para agendar a devolução do corta-relva para revisão: GARDENA International GmbH, Telefone 00 351 21 922 8530 (Seg. - Sex. 8:00 - 17:00) ou e-mail info@gardena.pt.

A segurança dos nossos produtos é a nossa prioridade máxima. Pedimos desculpa pelo incómodo.

Sobre a GARDENA

Há mais de 50 anos que a GARDENA fornece tudo o que os jardineiros entusiastas necessitam. A vasta gama de produtos oferece soluções inovadoras e sistemas de rega, tratamento da relva, tratamento de árvores e arbustos e cultivo do solo. Atualmente, a GARDENA é um dos principais fornecedores de ferramentas jardinagem de elevada qualidade a nível europeu, contando com distribuição em mais de 80 países em todo o mundo. A GARDENA é uma marca de grupo Husqvarna. Para mais informações, consulte gardena.com.

