Maiorca Vai Receber a Segunda Edição do Smart Island World Congress

Depois de uma primeira edição bem-sucedida e centrada nas necessidades e oportunidades dos territórios insulares numa economia globalizada, a edição de 2018 irá avançar e discutir a necessidade de encontrar sinergias e fortalecer os laços que os unem enquanto enfrentam os seus maiores desafios para se tornarem as ilhas do futuro.

O programa do congresso (http://www.smartislandcongress.com/en/agenda-2018) congresso gira em torno de três temas principais: a liderança de ilhas no negócio do turismo, as ilhas que enfrentam desafios no futuro e os recursos disponíveis nos territórios insulares. Em volta destes temas terão lugar 15 conferências, em que participarão 95 oradores, incluindo líderes das ilhas, especialistas industriais e diretores de centros de investigação, universidades, governos e organizações internacionais.

Os principais oradores incluem Doug Lansky, consultor e especialista internacional em turismo e em futuras tendências do setor. É autor de dúzias de livros, incluindo dois da editora Lonely Planet e três para a Rough Guides. Escreveu também artigos para a National Geographic, The Guardian e The Huffington Post, entre outros.

Outro orador importante será Lauri-Ann Ainsworth, Diretor de Desenvolvimento e Comunicações do Branson Centre of Entrepreceurship-Carabbean. Lançada em 2011 pela Virgin Unite, a fundação do magnata empresarial Richard Branson, é hoje o maior acelerador empresarial das Caraíbas, proporcionando um apoio empresarial de topo à região.

Kate Brown, Diretora Executiva da Global Island Partnership, a associação das NU, que reúne os territórios insulares, estará também presente no congresso. Esta entidade promove a cooperação entre ilhas em áreas como a preservação da natureza e a sustentabilidade.

O Smart Island World Congress é apoiado pelo Banco Mundial, o UN-Habitat, a Global Island Partnership e a Dafni Network e irá beneficiar da experiência internacional consolidada pelo Smart City Expo World Congress, que tem sido organizado pela Fira de Barcelona desde 2011 e é o principal evento mundial no setor das cidades inteligentes.

FONTE Fira de Barcelona