Tiendeo: Ofertas Digitais Aumentam 225% o Movimento em Loja

O omnicanal apresenta novos desafios quando se trata de obter índices em campanhas de marketing digital, sobretudo devido à dificuldade de monitorizar o comportamento dos utilizadores offline. O Tindeo, o principal portal para catálogos e ofertas online geolocalizados, propões otimizar o cálculo do ROI (retorno do investimento) através da sua ferramenta Tiendeo Geotracking, que analisa o processo de compra dos utilizadores desde que leem um catálogo até irem à loja.

Segundo os dados reunidos pelo Tiendeo Geotracking, 11% dos utilizadores do Tiendeo vão a uma loja física depois de consultarem ofertas online (in-store conversion), o que é 225% mais comparado com os consumidores não expostos a promoções digitais (uplift). Cada uma destas visitas dá às marcas um custo médio de 1.3€ (custo por visita). Por setor, o custo médio por visita é mais baixo nos supermercados, ficando em 1.02€, enquanto nos DIY é mais elevado, atingindo 1,89€.

Além destes índices, os resultados do Tiendeo Geotracking sugere que os utilizadores visitam as lojas no espaço de três dias depois de terem consultado a brochura e ficam lá uma média de 18 minutos e 32 segundos - com variações entre os diferentes setores. Com estes dados, os retalhistas sabem precisamente quanto tempo têm para levar a cabo algumas ações de persuasão com que podem levar os potenciais clientes a concluir o processo de compra.

Graças aos resultados relacionados com in-store conversion, uplift e custo-por-visita, os retalhistas podem calcular com mais precisão o ROI (retorno do investimento) das suas campanhas. Deste modo, as marcas podem otimizar as suas diferentes estratégias de marketing online e offline para total realização dos objetivos propostos.

