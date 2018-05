Venture Global LNG e Galp celebram acordo de compra e venda de um milhão de toneladas de GNL por ano

Ao abrigo deste acordo, a Galp comprará gás natural liquefeito numa base franco a bordo (FOB) durante um período de 20 anos a partir da data de início da operação comercial do terminal de exportação de GNL da Venture Global Calcasieu Pass, atualmente prevista para 2022, pendente da decisão final de investimento e do cumprimento das condições precedentes habituais.

Mike Sabel e Bob Pender, diretores executivos da Venture Global LNG, anunciaram conjuntamente: «Estamos muito honrados por a Galp ter assinado este acordo de compra e venda vinculativo a 20 anos com a nossa empresa. O contrato hoje celebrado surge no seguimento dos nossos recentes anúncios de acordos vinculativos de vendas a 20 anos com a Shell NA LNG LLC e a Edison S.p.A., que agora totalizam 4 mtpa. É um privilégio tornarmo-nos um parceiro a longo prazo da Galp neste momento decisivo em que finalizamos os nossos acordos com outros parceiros de classe mundial para o nosso projeto de Calcasieu Pass.»

A Venture Global LNG está a desenvolver tanto o terminal de exportação de 10 mtpa da Venture Global Calcasieu Pass, numa área com aproximadamente 405 hectares, localizada na intersecção do Canal de Navios do Calcasieu e o Golfe do México, como uma instalação de GNL de 20 mtpa da Venture Global Plaquemines, em Plaquemines Parish, no Louisiana, numa área com aproximadamente 255 hectares no rio Mississípi, 50 quilómetros a sul de Nova Orleães.

Sobre a Galp

A Galp é uma empresa de energia integrada com sede em Portugal e cotada na bolsa, com uma presença internacional. Realiza atividades em todas as fases da cadeia de valor do setor energético, desde a prospeção e extração de petróleo e gás natural, passando pelo processamento, distribuição e comercialização de diferentes produtos energéticos, até ao desenvolvimento de soluções energéticas eficientes e sustentáveis do ponto de vista ambiental para os seus clientes. A Galp emprega 6389 pessoas e, atualmente, está presente em 11 países. Podem obter-se mais informações em www.galp.com.

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global LNG será um produtor de baixo custo e a longo prazo de GNL que será oriundo das bacias de gás natural ricas em recursos da América do Norte. O sistema do processo de liquefação da Venture Global LNG irá utilizar um conjunto de produtos bastante eficientes e fiáveis fornecidos pela GE Oil & Gas, LLC, parte da Baker Hughes, uma empresa GE. A Venture Global encontra-se a desenvolver terminais de exportação de GNL em Cameron Parish e Plaquemines Parish, no Louisiana, com uma capacidade total de 30 mtpa. Podem obter-se mais informações em www.venturegloballng.com.

