Брокер AvaTrade сокращает спред практически на 50%

Дублин, September 4, 2018 /PRNewswire/ --

AvaTrade, один из ведущих брокеров форекс и CFD, сократил спред практически на 50% на все инструменты валютного рынка и рынка контрактов на разницу. Таким образом, брокер AvaTrade готов предоставить еще более выгодные условия, которые теперь, помимо инновационных платформ и высочайшего класса обслуживания, включают в себя беспрецедентно низкий спред.

Помимо низкого спреда, AvaTrade может похвастаться 6 лицензиями, полученными в странах Европы, Азии и Африки.

«Клиенты - наша главная ценность, и потому нам нужно постоянно развиваться и совершенствовать наши условия. Безопасность и уверенность - залог успеха наших клиентов, - говорит генеральный директор AvaTrade Даире Фергюсон. - Те, кому нужен аккредитованный брокер с выгоднейшими условиями торговли, могут смело выбирать AvaTrade, где отличные возможности идеально сочетаются с безопасностью средств клиентов».

Подробнее о брокере AvaTrade можно узнать на сайте http://www.avatrade.ru

О брокере AvaTrade

Ведущий брокер Форекс и CFD AvaTrade возник в 2006 году. В настоящее время на платформе брокера можно торговать более чем 250 финансовыми инструментами, также доступно инновационное мобильное приложение AvaTradeGO. Клиенты брокера получают в помощь персонального менеджера, а онлайн-чат службы поддержки работает круглосуточно на 15 наиболее популярных языках мира. AvaTrade радушно принимает клиентов любого уровня, при этом обеспечивает полную безопасность каждого трейдера за счет технологий шифрования и использования сегрегированных счетов. Брокер аккредитован финансовыми органами ЕС, Японии, Австралии, ЮАР и Британских Виргинских островов.

Контакты для СМИ



Orly Garini-Dil



Директор по связям с общественностью



+1 646 335 0738 (Ext. 2125)



O.Garini-Dil@avatrade.com



