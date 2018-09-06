Всемирноизвестный Японский Театр Кабуки Приезжает В Россию Международный Фонд Шодиева Выступил Генеральным Спонсором

МОСКВА, September 6, 2018 /PRNewswire/ --

В сентябре 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге выступит японский театр Сётику Гранд Кабуки. Гастроли пройдут в рамках перекрёстного года Японии и России. Событие приурочено к 90-летию первых зарубежных гастролей театра, которые состоялись в СССР в 1928 году. Генеральным спонсором приезда Кабуки в Россию стал Международный Фонда Шодиева.

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Спектакли пройдут в Москве с 9 по 15 сентября на сцене Театра им. Моссовета. В Санкт-Петербурге зрители смогут увидеть пьесы с 19 по 22 сентября на сцене Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова. Гастроли состоятся при поддержке Департамента культуры города Москвы и Международного Фонда Шодиева.

Во время гастролей театра Кабуки перед российскими зрителями выступит одна из самых известных трупп Кабуки - Сётику Гранд Кабуки - Тикамацу-дза из Токио. Россияне смогут познакомиться сразу с двумя пьесами - «Кэйсэй Хангонко» и «Ёсияма», представляющими традиционные жанры севамоно (бытовая драма) и митиюки (танцевальная интерлюдия).

Приезд Кабуки в Россию приурочен к 90-летию первых гастролей театра за пределами Японии, которые состоялись в Москве и Ленинграде в 1928 году. Театр редко выезжает за пределы Японии, поэтому гастроли Кабуки в России являются значимым событием в культурной жизни страны.

СПРАВКА

О театре Кабуки

Кабуки - классический театр Японии. Жанр зародился в Японии в XII веке, в его основе лежит песня, танец и драма. Традиционно все роли исполняют мужчины. Актёры используют яркий грим и сложные символичные костюмы. С 2005 года Кабуки входит в «Третью Декларацию шедевров устного наследия человечества» ЮНЕСКО.

О Международном Фонде Шодиева

Международный Фонд Шодиева - некоммерческая благотворительная организация - был учреждён предпринимателем, кандидатом политических наук Фаттахом Шодиевым в 1996 году. Фонд занимается благотворительной деятельностью по трём основным направлениям: развитие российско-японских отношений в области культуры, науки и искусства; всесторонняя поддержка проектов МГИМО; помощь детям.

Фонд активно развивает культурный диалог между Японией и Россией, занимается популяризацией японской культуры в России и российской культуры в Японии, поддерживает международные исследования и конференции, организовывает стажировки в японских университетах для лучших студентов МГИМО. В 2016 Ф. Шодиев был избран почётным председателем Ассоциации японоведов России. С 2007 года Фонд является Генеральным спонсором J-FEST, фестиваля японской современной культуры в Москве, а с 2015 года - Генеральным спонсором дней российской культуры в Японии.

В 2010 году Фонд сохранил целостность жемчужины искусства Японии - легендарной коллекции кимоно Итику Куботы. С тех пор Фонд организовал демонстрацию коллекции в более чем 20 крупнейших городах Европы, Азии и Америки. Фонд Шодиева также издал в России книгу сказок принцессы Такамадо и стал спонсором российского издания книги Её Величества Императрицы Японии Митико «Строить мосты», которое сегодня хранится в музее Управления императорского двора Японии.

Подробнее о работе Международного Фонда Шодиева вы можете узнать по ссылке: http://www.internationalchodievfoundation.org или на страницах Фонда в Facebook и Instagram.

Контакты для СМИ:

Монахова Ольга Алексеевна



Директор Представительства ICF в Российской Федерации



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