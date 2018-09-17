Российские исследователи получили доступ к Scopus

МОСКВА, September 24, 2018 /PRNewswire/ --

Национальное лицензионное соглашение было подписано Государственной публичной научно-технической библиотекой России

Elsevier, информационно-аналитическая компания, специализирующаяся в области науки и медицины, и Государственная публичная научно-техническая библиотека России объявляют о подписании национального лицензионного соглашения, в рамках которого более 1300 научно-образовательных организаций в Российской Федерации получили доступ к Scopus. Данное сотрудничество направлено на повышение количества и качества издаваемых в России научно-исследовательских работ, а также на содействие в развитии инновационной экономики страны.

«Научно-исследовательский процесс становится коллаборативным и междисциплинарным, в связи с чем необходимо, чтобы российскому научному сообществу были доступны передовые информационные ресурсы. На решение этой задачи направлен проект Минобрнауки России по предоставлению лицензионного доступа государственным научным и образовательным организациям к международным базам данных индексов научного цитирования. Сотрудничество с Elsevier, ведущей компанией в области предоставления аналитической информации, и получение доступа к Scopus значительно увеличит исследовательские возможности и академические достижения российских ученых», - заявил генеральный директор Государственной публичной научно-технической библиотеки России Я.Л. Шрайберг.

Scopus является крупнейшей базой аннотаций и цитирований рецензируемой научной литературы, охватывающей более 70 миллионов статей, книг и материалов конференций (контент из более чем 23700 журналов, издаваемых 5000 издательств). Индекс научного цитирования Scopus, данные которого используются для составления международных рейтингов университетов, в том числе рейтингов Times Higher Education и QS, позволит российским исследователям получить доступ к высококачественному мировому научному контенту и инструментам, позволяющим отслеживать и анализировать мировые научно-исследовательские тренды, сравнивать свои результаты на международном уровне и находить партнеров по всему миру. Кроме того, доступ к Scopus позволит повысить качество и видимость российских исследований, производительность научно-исследовательского процесса, и будет играть важнейшую роль в планировании научно-исследовательской стратегии на всех уровнях.

«Elsevier гордится возможностью предоставлять российскому научному сообществу информационные решения, такие как Scopus. Мы убеждены в дальнейшем развитии научно-исследовательской деятельности в России в результате нашего партнерства, " заявил Йонгсук Чи, Председатель Совета директоров Elsevier.

Об Elsevier

Elsevier - информационно-аналитическая компания, которая помогает научным организациям и ученым развивать здравоохранение, повышать «открытость» науки и продуктивность научно-исследовательской деятельности на благо человечества. Компания предоставляет информационные решения и инструменты, такие как ScienceDirect, Scopus, SciVal, ClinicalKey и Sherpath, предназначенные для управления исследованиями, проведения НИОКР, принятия решений в области медицины, использования в области профессионального образования. Elsevier издает более 2500 научных журналов, включая The Lancet и Cell, а также 38000 электронных книг и многие известные справочные издания, в том числе, Gray's Anatomy. Elsevier является частью RELX Group, мирового поставщика информационных продуктов и услуг для специалистов и компаний в различных областях бизнеса.

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