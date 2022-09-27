Новый регион Гуань стремится к созданию нового высокого уровня открытой экономики
27 сент, 2022, 14:38 BST
ГУЙЯН (Китай), 27 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- В первой половине текущего года общий объем импорта и экспорта Нового региона Гуань составил 698,11 млн долларов США, что на 112,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 60,7% годового целевого показателя. Три новых иностранных предприятия достигли объема 19,42 млн долл. США, превысив показатели за весь 2021 год, а общий объем импорта и экспорта трансграничной электронной торговли достиг 123 млн долл. США.
Решительная реформа активирует новые движущие силы экономического развития
Будучи важным окном, открывающим провинцию Гуйчжоу внешнему миру, являясь «сильной провинциальной столицей» Гуань Гуйян и плацдармом открытой экономики, начиная с этого года Гуань осуществил реформу системы и ее механизмов, создав независимые финансовые структуры в зоне свободной торговли, предоставив определенные управленческие и проектные полномочия, улучшив «внутренние умения», при этом уделяя особое внимание развитию и строительству, привлечению инвестиций, а также промышленному развитию, согласно данным Управляющего комитета Нового региона Гуань.
В январе этого года было официально создано Бюро по поощрению инвестиций Нового региона Гуань, важный департамент экономического развития нового района, создавший корпоративную базу данных по иностранным инвестициям, внешней торговле, торговле услугами и трансграничной электронной торговле. Работа Бюро посвящена привлечению инвестиций и услуг в области внешней торговли.
Мощная промышленность создает канал связи и взаимодействия
Компания Shuangkun Electronic Technology, основанная в апреле этого года, является профессиональным производителем, специализирующимся на производстве и разработке дисплеев и экранов. Кроме того, это — ключевое предприятие для создания кластера индустрии дисплеев с общим объемом инвестиций 380 млн юаней. «Мы получили много заказов», — заявил директор компании, сообщив, что в этом году объем выпуска предположительно достигнет 600–800 миллионов юаней.
Компания Shuangkun Electronic Technology является одним из кластерных предприятий в сфере производства фотоэлектрических дисплеев, открытых в Новом регионе Гуань. Для создания нового высокого уровня открытости Новый регион Гуань активно занимался кластерным развитием и постепенно сформировал промышленные кластеры фотоэлектрических дисплеев, фотоэлектрического освещения и электронной переработки. Далее Новый регион Гуань планирует построить промышленный канал, который соединит его с районом Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао и существенно продвинет на пути создания внешнеторгового парка на уровне десяти миллиардов.
Качественные услуги создают новый высокий уровень инвестиций и развития бизнеса
В перерабатывающем промышленном парке Нового региона Гуань компания Guizhou Huajiaxin Technology, которая занимается капитальным обслуживанием и переработкой, как ожидается, в этом году обеспечит импорт и экспорт в размере 25 млн долларов США. С момента открытия эта компания получала скидку на логистические услуги, отсроченные налоговые платежи, снижение арендной платы и другие льготы.
В последние годы Новый регион Гуань принял ряд мер, направленных на поддержку промышленного развития открытой экономики с учетом особенностей заводов и логистики, а также на предоставление необходимой и всеобъемлющей финансовой поддержки предприятиям парка.
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Подпись: уголок в промышленном парке по производству высококлассного оборудования Нового региона Гуань
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1907462/Guian.jpg
SOURCE Guian New Area Management Committee
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