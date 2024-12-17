Автомобильные новости Китая: подчеркивая «умное производство в Китае», WEICHAI NECV производит фурор в России

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China Automotive News

17 дек, 2024, 17:48 GMT

МОСКВА, 17 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- 10–13 декабря в Москве, Россия, состоялся Международный автосалон коммерческих автомобилей ComTrans-2024. Являясь одной из крупнейших, наиболее посещаемых и наиболее влиятельных выставок коммерческих автомобилей в России и Центральной Азии, мероприятие привлекло внимание мировой индустрии коммерческих автомобилей, а также послужило превосходной платформой для компаний, чтобы продемонстрировать свои возможности, обменяться технологиями и расширить свои рынки. Дебютировала Weichai New Energy Commercial Vehicle Co.,Ltd., дочерняя компания всемирно известного производителя высококачественного оборудования Weichai Holding Group Co.,Ltd.

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WEICHAI Group может похвастаться первоклассными ресурсами для исследований и разработок мирового уровня, а также передовой и систематической компоновкой в цепочке производства коммерческих автомобилей. Используя ресурсные возможности WEICHAI Group, компания разработала «золотую трансмиссию», адаптируемую к различным платформам рамы, последовательно поставляя клиентам эффективные, надежные, безопасные, долговечные, интеллектуальные и комфортабельные коммерческие автомобили. Исследовательская группа компании уделяет приоритетное внимание пользовательскому опыту и настраивает разработку продуктов для различных регионов, чтобы лучше соответствовать местным рынкам и улучшать впечатления от вождения, используя например, специализированные конфигурации в холодную погоду в регионах, подверженных экстремальным холодам.

На выставке компания представила свои продукты серии N марки SDAC на центральной сцене, продемонстрировав прочность и инновационное очарование интеллектуального производства коммерческих автомобилей в Китае.

Продукты серии N, известные своей высокой эффективностью и энергосберегающими возможностями, идеально подходят для различных сценариев, таких как доставка в супермаркеты и гипермаркеты, логистика холодильных цепей, городская дистрибуция и перевозки на средние и дальние расстояния. Оснащенные надежными двигателями Weichai, эти автомобили имеют различные платформы рамы и могут похвастаться 10-процентным улучшением экономии топлива по сравнению с конкурентами в отрасли. Они оснащены эффективными и надежными БЫСТРЫМИ коробками передач, которые минимизируют потери в трансмиссии, и ведущими в отрасли осями Hande, которые не требуют технического обслуживания в течение всего срока службы, экономя время, усилия и деньги пользователей. Ведущая в отрасли облегченная конструкция всего автомобиля и превосходная несущая способность по сравнению с аналогами обеспечивают более стабильную езду с широкой колеей и рамой. Кроме того, полностью переработанный интерьер отражает дизайн, ориентированный на человека, что значительно повышает комфорт и удобство использования.

Теперь компания охватывает полный спектр энергетических структур в своей линейке продуктов, уделяя особое внимание сценарным и специализированным решениям, постоянно ускоряя инновации и модернизацию продуктов. В будущем, в соответствии с глобальной дальнейшей стратегией, компания придаст новый импульс глобальному рынку легких грузовиков высокого класса.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2582977/1.jpg

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