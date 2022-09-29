AAX выступит со вступительной речью о финансовой инклюзии на выставке Token 2049

СИНГАПУР, 29 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания AAX, являющаяся первоклассной биржей цифровых активов, сегодня представила программу своего участия в выставке Token 2049 в Сингапуре, где вице-президент по глобальному маркетингу и руководитель отдела исследований и стратегии Бен Каселин (Ben Caselin) выступит со вступительной речью о социально-экономических возможностях, которые цифровые активы создают на развивающихся рынках. Он также примет участие в панельной дискуссии об институциональном внедрении, участники которой смогут проанализировать рост сферы цифровых активов и перенаправить внимание на ключевые принципы, лежащие в основе биткоина и цифровых активов. Выставочный стенд AAX предоставит участникам доступ к подробной информации и возможность узнать о влиянии и массовом внедрении цифровых активов на развивающихся рынках, при этом речь будет идти не только о трейдинге и инвестициях, но и о реальных потребностях обычных людей.

Посетители стенда также смогут узнать больше об усилиях AAX по повышению доступности цифровых активов как на уровне инфраструктуры, так и на уровне продукта, например, о готовящемся к запуску приложении AAX Lite. Эта более простая версия приложения AAX , ориентированая больше на сэйвинги, нежели на полноценную торговлю.

Будучи генеральным партнером Token 2049, компания AAX ставит перед собой цель поддержать цифровую экономику в Сингапуре и по всему региону, демонстрируя значительный потенциал конференции и цифровых активов с точки зрения содействия преобразованию отраслей и сообществ в Азии и по всему миру. В течение двухдневной конференции г-н Каселин примет участие в обсуждении некоторых наиболее актуальных тем, касающихся цифровых активов, включая децентрализованные финансы, будущее криптовалют и, что наиболее важно, потенциал применения цифровых активов в повседневной жизни.

Он сосредоточит внимание на той роли, которую блокчейн и биткоин могут играть в расширении возможностей и финансовой безопасности, особенно для 6,5 млрд человек, живущих в странах с развивающимся рынком. Слишком часто эти группы населения игнорируются как второстепенные по отношению к глобальной политике и финансам, но, когда речь заходит о расширении использования цифровых активов, эти рынки, как ожидается, станут основными центрами внедрения. Г-н Каселин заявил:

«Мы рады стать спонсором главной в Азии конференции по цифровым активам, позволяющей нам взаимодействовать с широким сообществом и участвовать в важных обсуждениях, которые ускорят рост и развитие финансовой инфраструктуры и возможностей как в развитых странах, так и в развивающихся странах или странах с высоким экономическим потенциалом».

«Развивающиеся рынки на протяжении десятилетий сталкиваются со значительными проблемами, препятствующими их полноценной интеграции в мировую финансовую систему. Мы убеждены в том, что цифровые активы изменят ситуацию», — добавил он.

В ходе конференции AAX также объявит о запуске AAX Trends — подразделения биржи, специализирующегося на содействии массовому внедрению биткоина, цифровых активов и технологий Web3 посредством образования и партнерства. Новое подразделение биржи стремится к разработке нового подхода, особенно в отношении развивающихся рынков, обладающих высоким потенциалом с точки зрения влияния цифровых активов на повседневную жизнь людей.

«Наше участие в Token 2049 играет важную роль в развитии AAX сейчас, когда мы расширяем спектр предлагаемых услуг и решений для обеспечения доступности цифровых активов на развивающихся рынках, — отметил г-н Каселин. — Мы ожидаем, что использование цифровых активов будет и далее расширяться в этих экономиках, заполняя пробел в сфере цифровых транзакций, что может расширить возможности 6,5 миллиарда человек по всему миру, поддерживая людей, семьи и местный бизнес в осуществлении масштабных финансовых перемен».

Веря в то, что цифровые активы существуют для всех, AAX стремится поддержать людей по всему миру в получении доступа к цифровой альтернативе банковской системе, которая является более удобной в использовании, более безопасной и более инновационной, обеспечивая тем самым более справедливую и инклюзивную финансовую систему для всех.

Информация о компании AAX

AAX — ведущая биржа цифровых активов, работающая с клиентами по всему миру и стремящаяся к тому, чтобы сделать преимущества цифровых активов общедоступными. За счет доступного ассортимента продуктов и активного участия в общественном обсуждении вопросов, касающихся цифровых активов и цифровой культуры, AAX стремится помочь примерно 96% людей по всему миру, которые еще не владеют биткоином и другими цифровыми активами, принять участие в построении более совершенной и инклюзивной экономики.

AAX первой из бирж начала использовать Satoshi Standard (SATS) для стимулирования внедрения биткоина. Компания насчитывает свыше трех миллионов пользователей из более чем 160 стран. AAX также первой из криптобирж начала использовать первоклассный торговый движок, предлагая высокодоходные сберегательные продукты, более 200 спотовых пар, высоколиквидные фьючерсные рынки, регулярные скидки на основные токены и широкий спектр продуктов, предполагающих обмен фиатных денег на криптовалюту и обратный процесс.

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https://www.aax.com/



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SOURCE AAX