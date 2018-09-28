AETOS получает титул лучшего NDD-брокера от жюри премии UK FOREX Awards

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Организаторы этого торжественного события чествуют британские компании рынка Forex, преуспевающие в сферах трейдинговых технологий, инструментов, обслуживания и обучения клиентов. Получив в прошлом году награду за лучшую программу «Представляющий брокер Forex», на этот компания AETOS признана лучшим брокером «без дилингового отдела» (No Dealing Desk, NDD).

Сервис NDD от AETOS отличается прозрачностью и быстродействием. Клиенты компании имеют возможность выходить на реальный валютный рынок, а все их заказы исполняются автоматически, без регулирования цены. Стратегия отказа от традиционного дилингового отдела принесла вполне успешные плоды. За последний год компания засвидетельствовала рост торговой активности и увеличение числа клиентов, чем и заслужила столь высокое признание оргкомитета премии.

После перехода на новые сверхскоростные серверы в Лондоне весь процесс роста AETOS за последние 12 месяцев был построен на стратегии «No Dealing Desk» и расширении деятельности в Юго-Восточной Азии. Участие в выставках и мероприятиях в этом регионе позволили предприятию установить прочные доверительные взаимоотношения с местными инвесторами и нарастить клиентскую базу. Компания также увеличила масштабы спонсорской поддержки футбола. Рекламу AETOS можно было в течение всего прошлого сезона увидеть на щитах в ходе матчей английской Премьер-лиги, а также на футболках клуба «Сидней», что позволило значительно повысить узнаваемость и привлекательность бренда в сезонах 2018-2019.

Как показывают результаты недавнего опроса Finance Magnates, AETOS привлекает одинаково пристальное внимание со всех сторон. Анализ специалистов этого онлайн-издания продемонстрировал, что AETOS располагает самым большим числом прибыльных клиентов. Регламент Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг требует от всех брокеров, осуществляющих свою деятельность на территории ЕС, обнародовать данные о проценте прибыльности и убыточности операций своих клиентов. Компания AETOS является лидером с прибыльностью клиентских операций на уровне 36,3%, что больше, чем у любого другого брокера.

Титры: Процент прибыльных и убыточных сделок у крупных брокерских контор, Источник: FM Intelligence

Обучение клиентов и трейдинговые инструменты, а также программа «Представляющий брокер Forex» и стратегия «без дилингового отдела» привлекают клиентов к AETOS.

О компании AETOS Capital Group

AETOS Capital Group (AETOS) является ведущим австралийским форекс-брокером и провайдером CFD с корпоративной штаб-квартирой в Сиднее. Деятельность AETOS лицензирована и регулируется Австралийской комиссией по инвестициям и ценным бумагам, ASIC (код AFSL: 313016) и британским Управлением финансового надзора (FCA) (номер лицензии FCA: 592778).

Веб-сайт: http://www.aetoscg.com