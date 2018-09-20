DESIRIUM изменит рынок потребления контента в VR

FIBRUM привлекла инвестиции в размере 1 млн. долларов для вывода на рынок развлекательной VR-платформы DESIRIUM. Инвесторами выступили фонды FunCubator и NP Capital.

Для просмотра мультимедийного информационного выпуска перейдите по ссылке:

https://www.multivu.com/players/uk/8406751-fibrum-announce-launch-desirium-vr-platform/

DESIRIUM - уникальный для рынка VR продукт, через который осуществляется дистрибуция развлекательного контента. 19 сентября 2018 платформа вышла в виде приложения в магазине Oculus Store и уже доступна на шлемах Oculus Go и Samsung Gear VR.

«Мы считаем, что в ближайшее время формат доставки и потребления контента в виртуальной реальности ждут большие изменения, - заявил СЕО FIBRUM Илья Флакс. - Наш многолетний успешный опыт работы в VR позволил воплотить в DESIRIUM единую экосистему в индустрии, при помощи которой мы гарантируем нашим пользователям качественно новый опыт в VR».

В FIBRUM намерены привлекать лучших разработчиков, предлагая им по модели revenue sharing 70% дохода. Уже в первой версии DESIRIUM будет представлен контент от 4 партнёров.

В проекте FIBRUM выступает одновременно как разработчик, издатель и дистрибьютор VR-контента. Привлекаемые инвестиции пойдут на R&D и маркетинг - как самого продукта, так и программы для участия разработчиков. К концу 2018 года запланирован масштабный выход продукта на основных американских и азиатских платформах портативных шлемов. За это время библиотеку контента предполагается увеличить вдвое.

Лид-инвестором раунда является фонд FunCubator.

«Мы расширяем портфель своих инвестиций в VR, - говорит партнёр FunCubator Алмас Абулхаиров. - DESIRIUM нас привлекает как замкнутая экосистема, в которой уже на старте есть все составляющие - контент, канал и потребитель».

Инвестиционный раунд также разделил фонд NP Capital.

«Мы верим, что приход нового технологического уклада внёс серьёзные изменения в модель жизнедеятельности людей. Высвобождается всё больше свободного времени, которое в значительной степени заполняет entertainment. Команда FIBRUM нашла отличную модель в одном из самых перспективных направлений entertainment - VR. Мы убеждены, что проект ждёт громкий успех», - отметил инвестиционный директор NP Capital Армен Микаелян.

Компания FIBRUM имеет в своём портфолио 36 VR-приложений с общим количеством скачиваний свыше 20 миллионов и собственный шлем виртуальной реальности «Fibrum Pro».

Дополнительная информация:

DESIRIUM - постоянно расширяющийся каталог коротких впечатлений (т.н. «экспириенсов»), упакованных в единое приложение.

«Экспириенс» - короткий и интерактивный VR-контент длительностью от 2-10 минут, рассчитанный на получение эмоций определённого спектра: страх, драйв, смех, удивление.

FunCubator - подразделение основанной в 2004 году международной развлекательной корпорации FunCorp, специализирующееся на инвестициях в индустрии FunTech. В портфеле фонда стартапы, связанные с VR, AR, киберспортом и производством развлекательного контента.

NP Capital - венчурная компания, один из фондов которой специализируется на проектах в области «gaming based services» - компаниях, чьи продукты неразрывно связаны с игровой индустрией.

DESIRIUM для Oculus GO

DESIRIUM для Samsung Gear VR

Трейлер DESIRIUM

Официальный сайт DESIRIUM

контакт:

Elena Shotadze

e.shotadze@fibrum.com

+7-916-174-25-26

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/746121/FIBRUM.jpg )



Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8406751-fibrum-announce-launch-desirium-vr-platform/