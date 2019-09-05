Хайкоу представил миру новый район Цзяндун

ХАЙКОУ (HAIKOU), Китай, 5 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- 2 сентября в рамках Конференции по вопросам инвестиционного сотрудничества промышленного парка Хайнаньского порта свободной торговли-2019 состоялась Промопрезентация нового района Цзяндун. Это мероприятие позволило привлечь внимание многочисленных китайских и зарубежных предпринимателей к новому району Хайкоу.

Общая запланированная площадь района Цзяндун составляет около 298 квадратных километров, разделенных на восточную экологическую функциональную зону и западную зону интегрированной промышленно-городской инфраструктуры. В западной зоне площадью около 192 кв.м расположены экономическая зона аэропорта, проектно-дизайнерский парк, научно-образовательный парк, головной экономический офис и международный финансовый центр.

Наибольшее внимание участников конференции привлекла презентация высококлассных процессов планирования и строительства нового района представителями Городского комитета КПК и Муниципального правительства Хайкоу. Как и в случае с новым районом Сюнгань в провинции Хэбэй, для Цзяндуна был разработана модель планирования "1+4+8+16", т.е "один генеральный план+планы четырех ключевых зон+восемь ключевых специальных планов+16 предварительных исследований".

По словам исполнительного заместителя главы администрации Комитета по вопросам комплексного углубления реформ (Управления по вопросам свободной торговли) при Городском комитете КПК Хайкоу и заместителя руководителя районной администрации Цзяндуна Яна Шаньхуа (Yang Shanhua, руководство нового района продолжит наращивать усилия по привлечению инвестиций, всестороннему внедрению системы предварительной государственного рассмотрения и управления "черным списком" зарубежных инвесторов, отдавая приоритет развитию сегментов авиационного обслуживания, аренды воздушных судов и современных финансовых услуг с акцентом на туристической отрасли, индустрии услуг и высокотехнологичном секторе.

На начальном этапе руководство района планирует привлечь сюда международные штаб-квартиры крупных предприятий с целью развития финансово-экономического, сервисного, научно-технологического, культурного, образовательного и экологического направлений.

Экономическая аэропортовая зона будет развиваться вокруг Международного аэропорта "Мэйлань" с акцентом на формировании портовой экономики под методическим руководством политики свободной торговли. Руководство зоны будет уделять особое внимание базовым функциям логистического сектора, авиационным сервисам, новым тенденциям потребления и демонстрации новых бизнес-моделей с целью создания международного промышленного кластера, в основные функции которого будут входить кетеринг авиакомпаний, авиационное обслуживание, аренда воздушных судов, демонтаж, модернизация и покраска самолетов, подготовка авиационного персонала, авиалогистика и аэропортовая коммерция, в стремлении обеспечить интегрированное развитие портов, промышленности, городской инфраструктуры и экологической среды.

SOURCE Haikou Municipal People's Government