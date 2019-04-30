Kiosk Korea Co., Ltd. представляет свои терминалы самообслуживания и электронные подиумы на российском рынке
30 апр, 2019, 12:47 BST
- Компания примет участие в российской образовательной выставке «ММСО-2019»!
- Корейский разработчик представит е-подиум и интерактивные электронные табло
- Новейший электронный подиум с регулируемым по высоте экраном монитора
- Встроенный интерактивный и контролирующий монитор
- Компания выходит на российский рынок с терминалами для наружного использования
- Предприятие и российская компания MDRUS ведут переговоры об экспорте различных продуктов для цифровых информационных табло
СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 30 апреля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Kiosk Korea (главный исполнительный директор: Мен-Чхоль Ли (Myung-Cheol Lee), www.kioskkorea.kr), провайдер цифровых мультимедийных решений, специализирующийся на жидкокристаллических, прозрачных, светодиодных, цифровых информационных дисплеях (DID), цифровых информационных табло, умных зеркалах (ЖК-дисплеях), изогнутых арт-LED и технологиях умного зеркала для автономных терминалов самообслуживания, в ходе российской образовательной выставки «ММСО-2019» сообщила об официальном выходе на рынок РФ с наружными информационными табло и электронными подиумами.
Электронный пульт со встроенным интерактивным сенсорным монитором оснащен регулируемым экраном с возможностью автоматической оптимизации угла наклона для максимального удобства пользователя. Этот лучший продукт для образовательного рынка может использоваться в конференц-залах, аудиториях и лекториях. Система предоставляет пользователям многочисленные функции управления.
Kiosk Korea Co., Ltd. выходит на российский рынок цифровых вывесок и электронных табло, опираясь на свой опыт разработки разнообразных продуктов для средств наружной рекламы и информационного оповещения с учетом потребностей российских клиентов, расширения внутреннего рынка посредством сотрудничества с местными заказчиками систем высокой яркости, предназначенных для наружного применения, а также экспорта стоечных продуктов в Японию.
В случае с наружными терминалами самообслуживания, разработчик завоевал доверие и высокую репутацию о клиентов, устанавливая как стандартные 75-дюймовые устройства, так и инновационные 86-дюймовые продукты в различных локациях по всей территории Южной Кореи, включая дворцовый комплекс Генбокгун, тематический парк Jeju Shinhwa World, отель Incheon Paradise City, а также в японской столице Токио.
Генеральный директор Kiosk Korea Мен-Чхоль Ли отметил: «Сотрудничая с компанией MDRUS (www.microdigital.ru), занимающей лидерские позиции на российском рынке замкнутых ТВ-систем, наше предприятие будет осваивать региональный рынок цифровых информационных табло и вывесок, удовлетворяя спрос на такие продукты, как электронные табло и подиумы, в стране с ВВП на уровне 1,6 трлн долл. США».
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/878868/KIOSK_KOREA.jpg
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SOURCE KIOSK Korea
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