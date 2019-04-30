Kiosk Korea Co., Ltd. представляет свои терминалы самообслуживания и электронные подиумы на российском рынке

Электронный пульт со встроенным интерактивным сенсорным монитором оснащен регулируемым экраном с возможностью автоматической оптимизации угла наклона для максимального удобства пользователя. Этот лучший продукт для образовательного рынка может использоваться в конференц-залах, аудиториях и лекториях. Система предоставляет пользователям многочисленные функции управления.

Kiosk Korea Co., Ltd. выходит на российский рынок цифровых вывесок и электронных табло, опираясь на свой опыт разработки разнообразных продуктов для средств наружной рекламы и информационного оповещения с учетом потребностей российских клиентов, расширения внутреннего рынка посредством сотрудничества с местными заказчиками систем высокой яркости, предназначенных для наружного применения, а также экспорта стоечных продуктов в Японию.

В случае с наружными терминалами самообслуживания, разработчик завоевал доверие и высокую репутацию о клиентов, устанавливая как стандартные 75-дюймовые устройства, так и инновационные 86-дюймовые продукты в различных локациях по всей территории Южной Кореи, включая дворцовый комплекс Генбокгун, тематический парк Jeju Shinhwa World, отель Incheon Paradise City, а также в японской столице Токио.

Генеральный директор Kiosk Korea Мен-Чхоль Ли отметил: «Сотрудничая с компанией MDRUS ( www.microdigital.ru ), занимающей лидерские позиции на российском рынке замкнутых ТВ-систем, наше предприятие будет осваивать региональный рынок цифровых информационных табло и вывесок, удовлетворяя спрос на такие продукты, как электронные табло и подиумы, в стране с ВВП на уровне 1,6 трлн долл. США».

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/878868/KIOSK_KOREA.jpg

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SOURCE KIOSK Korea