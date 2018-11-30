KIOSK KOREA представила электронную «интерактивную доску» с разрешением 4K UHD - e-Vision LED
30 ноя, 2018, 05:00 GMT
- Презентация современной конференц-системы на российском рынке состоялась в сотрудничестве с компанией MicroDigital Россия
- Электронная панель 4K UHD «e-Vision LED» доступна в различных конфигурациях с размером экрана 86, 75 и 65 дюймов
- 10-точечный сенсор позволяет сразу нескольким пользователям одновременно использовать «интерактивную доску»
СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 30 ноября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания KIOSK KOREA (www.kioskkorea.kr) представила «конференц-систему с интерактивной доской 4K UHD» на выставке ISR (International Systems Russia)-2018. KioskKorea известна широким спектром разнообразных решений, включая светодиодные бигборды, изогнутые OLED-экраны, жидкокристаллические видеопанели, прозрачные дисплеи, цифровые информационные табло (DID), умные зеркала и т.д.
Конференц-система на базе электронной интерактивной панели с 10-точечным сенсором «e-Vision LED» поставляется в конфигурациях с экраном 4K UHD 86, 75 или 65 дюймов. Выставка ISR 2018, - крупнейшее в СНГ мероприятие отрасли аудиовизуальных технологий, cистемной интеграции и продуктов для цифровых медиасистем (digital signage), - проходила в Москве в прошлом месяце (24-26 октября 2018 г.)
Партнером KIOSK KOREA Co., Ltd. на российском рынке является MicroDigital Россия (www.microdigital.ru) - ведущий представитель отрасли систем охранного видеонаблюдения.
KIOSK KOREA Co., Ltd. в очередной раз получила возможность нарастить свою конкурентоспособность среди корейских коллег, совершив в этом году качественный скачок в освоении зарубежных рынков. Непрерывно работая над созданием новых разработок, компания концентрирует свои усилия на завоевании мировых рынков, используя для этих целей конкурентоспособность собственной продукции.
Дебютировав в этом году на крупнейшей в Европе выставке дисплейных технологий ISE 2018 в Нидерландах, компания затем обеспечила себе присутствие на трех крупнейших мероприятиях отрасли ИКТ, включая GITEX 2018 и ISR 2018.
В частности, заметного успеха удалось достичь на выставке информационно-коммуникационных технологий в Дубае, где корейский разработчик представил свои системы крупнейшим образовательным учреждениям мира и провел консультации по выходу на рынок посредством стратегического дифференцирования своей продукции.
Растущая конкуренция в данной отрасли предоставляет предприятиям малого и среднего бизнеса, к которым и относится KIOSK KOREA, возможность выхода на новые зарубежные рынки, что и сделала компания, приняв участие в московской выставке ISR 2018.
Генеральный директор KIOSK KOREA Ли Мёнчхуль (Myungchul Lee) отметил: «Увеличение размеров интерактивного дисплея до 218 см позволит нам значительно улучшить оснащение конференц-залов современными интеллектуальными медиасистемами. Кроме того, при использовании такого оборудования повышается качество конференцсвязи, образовательных мероприятий и маркетинговых презентаций. Что служит стимулом для развития всей отрасли смарт-медиа».
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/790698/Kiosk_Korea.jpg
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SOURCE KIOSK Korea
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