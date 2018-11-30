KIOSK KOREA представила электронную «интерактивную доску» с разрешением 4K UHD - e-Vision LED

Конференц-система на базе электронной интерактивной панели с 10-точечным сенсором «e-Vision LED» поставляется в конфигурациях с экраном 4K UHD 86, 75 или 65 дюймов. Выставка ISR 2018, - крупнейшее в СНГ мероприятие отрасли аудиовизуальных технологий, cистемной интеграции и продуктов для цифровых медиасистем (digital signage), - проходила в Москве в прошлом месяце (24-26 октября 2018 г.)

Партнером KIOSK KOREA Co., Ltd. на российском рынке является MicroDigital Россия (www.microdigital.ru) - ведущий представитель отрасли систем охранного видеонаблюдения.

KIOSK KOREA Co., Ltd. в очередной раз получила возможность нарастить свою конкурентоспособность среди корейских коллег, совершив в этом году качественный скачок в освоении зарубежных рынков. Непрерывно работая над созданием новых разработок, компания концентрирует свои усилия на завоевании мировых рынков, используя для этих целей конкурентоспособность собственной продукции.

Дебютировав в этом году на крупнейшей в Европе выставке дисплейных технологий ISE 2018 в Нидерландах, компания затем обеспечила себе присутствие на трех крупнейших мероприятиях отрасли ИКТ, включая GITEX 2018 и ISR 2018.

В частности, заметного успеха удалось достичь на выставке информационно-коммуникационных технологий в Дубае, где корейский разработчик представил свои системы крупнейшим образовательным учреждениям мира и провел консультации по выходу на рынок посредством стратегического дифференцирования своей продукции.

Растущая конкуренция в данной отрасли предоставляет предприятиям малого и среднего бизнеса, к которым и относится KIOSK KOREA, возможность выхода на новые зарубежные рынки, что и сделала компания, приняв участие в московской выставке ISR 2018.

Генеральный директор KIOSK KOREA Ли Мёнчхуль (Myungchul Lee) отметил: «Увеличение размеров интерактивного дисплея до 218 см позволит нам значительно улучшить оснащение конференц-залов современными интеллектуальными медиасистемами. Кроме того, при использовании такого оборудования повышается качество конференцсвязи, образовательных мероприятий и маркетинговых презентаций. Что служит стимулом для развития всей отрасли смарт-медиа».

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/790698/Kiosk_Korea.jpg

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SOURCE KIOSK Korea