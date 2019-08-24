Компания OİB представляет в России новинки турецкого автомобилестроения
24 авг, 2019, 13:19 BST
МОСКВА, 24 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Турецкий автомобилестроительный сектор, лидирующий по объемам экспорта в этой стране, готовится к участию в московской выставке MIMS Automechanika, которая будет проводиться с 26 по 29 августа 2019 года, в целях активизации делового сотрудничества с Россией, являющейся одним из его важнейших экономических партнеров, и придания импульса своей экспортной деятельности. Единственный представитель турецкого автомобилестроительного сектора в экспортной сфере — Ассоциация экспортеров автомобилестроительной отрасли Uludağ (OİB) — сформировал национальную делегацию, в которую войдут 52 известные турецкие компании, работающие в данном секторе. Московская выставка MIMS Automechanika считается одним из наиболее значимых мероприятий такого рода в мировом автомобилестроении, и участвующие в ней турецкие компании получат возможность представить широчайший спектр своих товаров и услуг, от автомобильных комплектующих до коммерческих автомобилей, от элементов внутреннего оформления до систем безопасности, от компонентов двигателей до аудиосистем и телекоммуникационного оборудования.
Ассоциация OİB также оставит свой след на мероприятиях, проводимых в рамках IMAF
В этом году параллельно с выставкой MIMS Automechanika будет проходить десятый Московский международный форум автомобилестроения (IMAF). В рамках IMAF вице-президент Ассоциации экспортеров автомобилестроительной отрасли Uludağ (OİB) Орхан Сабунджу (Orhan Sabuncu) выступит с докладом на подиумной дискуссии под названием "Будущее российского автомобилестроения". Кроме того, представители компаний, входящих в состав национальной делегации OİB (таких как Ditaş, Tirsan Kardan, Sab Otomotiv, Standart Yay, Yenmak и Hattat Otomotiv), примут участие в двусторонних деловых встречах, организуемых в рамках форума IMAF. В ходе этих двусторонних деловых встреч компании-участницы познакомятся с российскими покупателями, а также с представителями автомобилестроительной отрасли со всего мира с целью установления новых торговых связей.
Поставки автомобильных комплектующих занимают первое место по объему экспорта в Россию
На легковые автомобили приходится около 90 процентов динамично развивающегося российского рынка автотранспортных средств, что составляло порядка 3 миллионов автомобилей за три года, предшествовавших 2014 г. Объемы экспорта продукции турецких автомобилестроителей составляли 927 млн долларов США в 2011 году, 940 млн в 2012 году и 1 млрд 160 млн в 2013 году. Таким образом, Россия стала пятым по значимости направлением экспорта продукции турецкого автомобилестроения. После снижения объемов экспорта автомобилей в связи со спадом российского рынка в период 2014-2016 гг., в 2017 году этот показатель вырос на 38% до 328 млн долларов, а в 2018 году достиг 454 млн.
Крупнейшими товарными группами, экспортируемыми в Россию, являются автомобильные комплектующие, за которыми по мере убывания следуют основная автопродукция, включая легковые автомобили, автобусы, микроавтобусы и автобусы средней вместимости, грузовые автотранспортные средства, автотранспортные средства специального назначения и трактора.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/964772/Uludag_Automotive_Exporters_Association.jpg
SOURCE Uludağ Automotive Industry Exporters' Association (OİB)
Share this article