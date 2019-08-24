Компания OİB представляет в России новинки турецкого автомобилестроения

В этом году параллельно с выставкой MIMS Automechanika будет проходить десятый Московский международный форум автомобилестроения (IMAF). В рамках IMAF вице-президент Ассоциации экспортеров автомобилестроительной отрасли Uludağ (OİB) Орхан Сабунджу (Orhan Sabuncu) выступит с докладом на подиумной дискуссии под названием "Будущее российского автомобилестроения". Кроме того, представители компаний, входящих в состав национальной делегации OİB (таких как Ditaş, Tirsan Kardan, Sab Otomotiv, Standart Yay, Yenmak и Hattat Otomotiv), примут участие в двусторонних деловых встречах, организуемых в рамках форума IMAF. В ходе этих двусторонних деловых встреч компании-участницы познакомятся с российскими покупателями, а также с представителями автомобилестроительной отрасли со всего мира с целью установления новых торговых связей.

Поставки автомобильных комплектующих занимают первое место по объему экспорта в Россию

На легковые автомобили приходится около 90 процентов динамично развивающегося российского рынка автотранспортных средств, что составляло порядка 3 миллионов автомобилей за три года, предшествовавших 2014 г. Объемы экспорта продукции турецких автомобилестроителей составляли 927 млн долларов США в 2011 году, 940 млн в 2012 году и 1 млрд 160 млн в 2013 году. Таким образом, Россия стала пятым по значимости направлением экспорта продукции турецкого автомобилестроения. После снижения объемов экспорта автомобилей в связи со спадом российского рынка в период 2014-2016 гг., в 2017 году этот показатель вырос на 38% до 328 млн долларов, а в 2018 году достиг 454 млн.

Крупнейшими товарными группами, экспортируемыми в Россию, являются автомобильные комплектующие, за которыми по мере убывания следуют основная автопродукция, включая легковые автомобили, автобусы, микроавтобусы и автобусы средней вместимости, грузовые автотранспортные средства, автотранспортные средства специального назначения и трактора.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/964772/Uludag_Automotive_Exporters_Association.jpg

SOURCE Uludağ Automotive Industry Exporters' Association (OİB)