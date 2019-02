Lumenis финансирует уникальный Саммит по проблемам эндометриоза; однодневное обучение и общение врачей и пациентов в Сообществе по эндометриозу

ЙОКНЕАМ, Израиль, February 14, 2019 /PRNewswire/ --

На саммите, который состоится в формате открытого диалога, будут рассматриваться настоящие и будущие направления в лечении эндометриоза, включая лазерное оборудование Lumenis FiberLase CO2 для эксцизии эндометриоза и сохранения репродуктивной функции.

Сегодня Lumenis Ltd. - крупнейшая международная компания, специализирующаяся на разработке и производстве высокотехнологичного медицинского оборудования для применения в области хирургии, косметологии и офтальмологии, сообщила о своем намерении стать спонсором единственного в своем роде Саммита по проблемам эндометриоза, который пройдет в формате открытого диалога с участием пациентов и врачей 3 марта 2019 г. в Хобокене (штат Нью-Джерси). Особенностью этого однодневного образовательного и дискуссионного мероприятия, на котором встретятся пациенты и практикующие врачи, является создание площадки для совместного обсуждения и обмена мнениями членов сообщества по проблемам эндометриоза. Специалисты по эксцизии, сторонники различных теорий возникновения эндометриоза, специалисты по физической реабилитации и пациенты обсудят новейшие виды терапии при эндометриозе.

«Мы c радостью хотим сообщить о предстоящем Саммите по проблемам эндометриоза, в котором примут совместное участие пациенты и врачи с целью обсуждения будущего диагнозов по эндометриозу и методов их лечения. Компании, такие как Lumenis, вдохновляют нас своим продвижением осведомленности в области лечения эндометриоза», - сказала сопредседатель мероприятия Салли Саррел (Sallie Sarrel), специалист по физической реабилитации, сертифицированный тренер, врач ЛФК. - Члены сообщества по проблемам эндометриоза смогут увлекательно провести свое время во время этого мероприятия, где осведомленность продвигается наряду с новейшими лазерными технологиями, которые дают возможность полного излечения эндометриоза с применением малоинвазивных методов. Мы с нетерпением ждем Саммита по проблемам эндометриоза, чтобы узнать о разнообразных подходах к лечению этого заболевания».

«Компания Lumenis удостоена чести выступить спонсором Саммита по вопросам эндометриоза. Мы с радостью ожидаем эту знаменательную дату, чтобы присоединиться к пациентам и врачам и стать участниками однодневного обучения и дискуссии, - сообщил генеральный директор Lumenis Ципи Озер-Армон (Tzipi Ozer-Armon). - Проведение Саммита в формате "открытого диалога" является идеальным отражением целей нашей компании, которые включают совместную работу с врачами высокого уровня с целью разработки методов лазерной эксцизии и абляции CO2 при эндометриозе, а также сотрудничество с пациентками, страдающими эндометриозом, и оказание им помощи в беседе с их лечащими врачами и формировании у них осведомленности о заболевании с помощью сайта Gynhealth.com».

Согласно данным у 1 из 10 женщин или девушек наблюдается эндометриоз, - заболевание, при котором происходит рост эндометрия за пределы полости малого таза, что приводит к появлению различных патологических состояний, включая хроническую боль в области малого таза, боль во время полового акта, обильные менструальные кровотечения и бесплодие. Эндометриоз оказывает влияние на способность женщины или девушки вести активную и счастливую повседневную жизнь и иметь детей. В прошлом недостаточная осведомленность о заболевании и его симптомах стала причиной задержки в постановке диагноза и назначения неправильного лечения. В последнее время осведомленность в отношении эндометриоза повышается, что, в свою очередь приводит к выбору эффективных методов лечения для пациентов.

Основные сведения о Саммите по проблемам эндометриоза для участников:

Дата, время и место проведения: 3 марта 2019 г., 8:00 - 17:00; The W Hotel, 225 River Street, Хобокен, штат Нью-Джерси

Подробная информация о программе мероприятия представлена на веб-сайте: https://theendometriosissummit.com

Регистрация (если все билеты будут распроданы, вас включат в лист ожидания): https://www.eventbrite.com/e/the-endometriosis-summit-patient-practitioner-town-meeting-tickets-52736747030

Прямая трансляция мероприятия: https://www.facebook.com/LumenisGYN

О лазерной технологии FiberLase™ компании Lumenis для лечения эндометриоза

Lumenis представляет уникальное мощное лазерное оборудование CO2 на основе технологии FiberLase™. Благодаря использованию технологии FiberLase в продвинутом лазерном оборудовании UltraPulse™ Duo CO2 компании Lumenis, хирурги получили возможность проводить малоинвазивные процедуры для лечения эндометриоза, чтобы облегчить симптомы боли и сохранить репродуктивную функцию, которая, в свою очередь, является ключевой целью для многих пациенток. Специалисты рекомендуют применение данного лапароскопического метода в тех случаях, когда первоочередная задача состоит в уменьшении количества осложнений.[1]

Для ознакомления с подробной информацией о лазерной технологии CO2 компании Lumenis для лечения эндометриоза посетите веб-сайт http://www.gynhealth.com.

1. Young S, Burns MK, DiFrancesco L, Nezhat A, Nezhat C. Diagnostic and treatment guidelines for gastrointestinal and genitourinary endometriosis. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2017 Dec 15;18(4):200-209.

О компании Lumenis

http://www.lumenis.com

Lumenis - крупнейшая международная компания, специализирующаяся на разработке и производстве высокотехнологичного медицинского оборудования для применения в области хирургии, косметологии и офтальмологии с использованием малоинвазивных технологий в клинической практике. Компания считается всемирно известным экспертом в разработке и производстве инновационных высокоэнергетических технологий, таких как лазерные технологии, технологии интенсивного импульсного света (Intense Pulsed Light, IPL) и радиочастотное излучение. В течение примерно 50 лет инновационная продукция Lumenis подвергла переоценке подходы в оказании медицинской помощи и установила множество технологических нормативов и золотых стандартов в клинической медицине. Lumenis занимается созданием успешных решений для лечения заболеваний, ранее считавшихся неизлечимыми, а также разработкой передовых технологий, которые приводят к радикальному изменению существующих методов лечения.

