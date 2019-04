Международный конкурс фотографий каналов Цзянсу приглашает к участию фотографов из всех уголков земного шара

НАНКИН (NANJING), Китай, 30 апреля 2019 г. /PRNewswire/ -- 30 апреля 2019 года стартовал Международный фотоконкурс каналов "Поэзия воды" ("Rhyme of Water" Jiangsu Canal International Photo Contest), организованный Управлением по вопросам культуры и туризма пров. Цзянсу. В конкурсе участвуют художественные снимки "деревни каналов" провинции Цзянсу, сделанные фотографами из различных уголков земного шара.

Вода - одна из "визитных карточек" региона. Звонкие и обильные воды здешних рек, озер и каналов принесли Цзянсу процветание.

Среди всех водных систем провинции именно Великий канал - объект Всемирного культурного наследия, - является очевидцем развития человеческой цивилизации. По территории Цзянсу проходит центральная часть рукотворного канала, а его берега служат колыбелью для многочисленных сокровищ нематериального культурного наследия: оперы Кунцюй, техники игры на гуцине, сучжоуской вышивки, производства парчовой ткани, резьбы из нефрита, ксилографии и традиционного деревянного зодчества.

Испокон веков люди селятся там, где есть вода. А там, где есть люди - есть жизнь с ее легендами, преданиями и народной мудростью.

Фотография - прекрасный инструмент, позволяющий запечатлеть культурные традиции, народные обычаи, пейзажи и развитие туристической отрасли городов и деревушек, расположенных на каналах пров. Цзянсу. Каждый участник конкурса может предоставить до 6 работ, как одиночных, так и групповых снимков; к участию в конкурсе принимаются только цветные фотографии в цифровом JPEG-формате. Требования к длине пикселей - 1600-3000. Разрешение - 300 dpi. Размер одного электронного файла - 1,5 - 5 МБ; снимки, прошедшие обработку Photoshop или содержащие иные изменения исходного изображения, к конкурсу не допускаются. В названии работы не должно содержаться имя, никнейм или логотип автора, а сам снимок не должен быть защищен водяными знаками; конкурсная работа должна сопровождаться базовой информацией об авторе (включая имя, контактные данные и т.д.) и кратким описанием фотографии (в т.ч. место, время съемки, название и т.д.).

Победителей ждут денежные премии в размере до 5 000 юаней (включая налоги).

Все конкурсные заявки следует направлять по адресу электронной почты wonderful_js@163.com до 15 мая 2019 года.

Больше информации см. по ссылке: http://t.cn/ESVH78D

