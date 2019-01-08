Первая и единственная в мире технология автоматического отслеживания калорий Healbe GoBe2 подтверждена университетом в Калифорнии

РЕДВУД-СИТИ, Калифорния, February 12, 2019 /PRNewswire/ --

Компания Healbe и Калифорнийский университет в Дейвисе провели совместное исследование в сфере изучения точности подсчета калорий инновационным браслетом Healbe GoBe2.

Специалисты института здорового питания при Калифорнийском университете завершили валидационное исследование умного браслета Healbe GoBe2. Результаты подтвердили способность Healbe GoBe2 измерять усвоенные калории с точностью более 89%.

Как проходили исследования?

- Более 9000 клинических часов исследований тестирования девайса с двумя группами мужчин и женщин от 18 до 40 лет

- Автоматически полученные данные GoBe2 проходили тщательный контроль со стороны работников университета

- Полный контроль над всеми блюдами, порциями, составом нутриентов позволил исключить вероятность ошибок при оценке и подсчетах (после каждого приема пищи фиксировались остатки еды на тарелках)

- Все блюда для участников исследования готовили профессиональные повара на кухне университета в строгом соответствии с протоколом НАССР

Точность данных Healbe GoBe2

Более 89% - составила точность за всё время исследовательской панели, более 86% - усредненные трехдневные показатели.

Главное отличие и уникальность умного браслета Healbe GoBe2 - отслеживание усвоенных калорий - абсолютная заслуга российских ученых в сфере мониторинга основных функций организма.

Полностью автоматизированный подсчёт GoBe2 превосходит сторонние приложения конкурентов, основанные на ручном вводе данных о питании, более, чем на 50%.

Создание лаборатории метаболических процессов

Ответственная за проведение исследования доктор Сара Шефер (Sara Schaefer) с большим оптимизмом оценила потенциал получения данных о питании и метаболизме человека с использованием неинвазивных технологий. Доктор приняла решение о создании лаборатории метаболических процессов, где будут разработаны собственные алгоритмы с использованием браслета GoBe2.

Больше информации об исследовании http://bit.ly/ucdavis_validation.

О компании Healbe

Основанная в 2012 году компания Healbe™Corporation - международный разработчик электроники для контроля основных функций организма, улучшения самочувствия и качества жизни.

Компания Healbe разработала браслет GoBe2, как неинвазивный, простой в эксплуатации и высокоточный инструмент, помогающий людям улучшить состояние своего здоровья, достичь поставленных целей снижения веса и снизить вероятность развития заболеваний, связанных с ожирением.

Healbe GoBe2 - первый и единственный в мире умный браслет, оснащенный такими уникальными функциями, как автоматическое отслеживание усвоенных калорий, уровня водного баланса, качества сна и еще пяти показателей организма.

Об университете

Калифорнийский университет в городе Дейвис - одно из ведущих мировых учебных и исследовательских учреждений в сфере здорового питания.

SOURCE Healbe Corporation