Приложение LCW Sense теперь в России

Скачав бесплатное приложение LCW Sense в Appstore, Google playstore, люди с ограниченным зрением смогут с лёгкостью получить сведения о цвете, ткани, особенностях стирки изделия. С помощью этого приложения люди с ограниченным зрением получат возможность достичь свободы в покупках без посторонней помощи. Также приложение предоставляет помощь в вопросах стирки одежды, подборке образа и сортировке.

Лидер рынка моды в Турции LC Waikiki впервые в мире запустил приложение , облегчающее жизнь людям с ограниченным зрением, начав с России. Приложение LCW Sense даёт людям с ограниченным зрением возможность делать покупки в 36 точках, по всей России, без посторонней помощи. LC Waikiki запустит первый в мире приложение LCW Sense в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане,Узбекистане, Украине, Молдавии и Армении до конца февраля.

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(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/819958/Waikiki_App.jpg )



С помощью скачанного бесплатного приложения из Appstore, Google Playstore на мобильный телефон, люди с ограниченным зрением, прослушав информацию с этикетки смогут различить одежду, и покупать желаемые модели и размеры. Приложение позволяет без труда узнать информацию о цвете, цене, разновидности ткани. В тоже время, прослушав этикетку находясь дома, с помощью приложения возможно постирать одежду самым подходящим способом, указанным в инструкции, а также появляется возможность сочетать изделие с другими моделями одежды.

LC Waikiki на сегодняшний день продвигает понятие «доступная мода» в 900 магазинах, находящихся в 45 странах по всему миру, и, с мощностью, полученной от лидерства в данной области, продолжает работу с целью оказания поддержки и изучения всех потребностей данного сектора.

Руководитель департамента развития стратегии и процесса LC Waikiki Санем Туна ( Sanem Tuna ) уточнила, что она гордится проектом, впервые воплощённым в жизнь и приходящимся очень к лицу компании , как лидеру: «Являясь маркой LC Waikiki, на сегодняшний день мы имеем 900 точек в 45 странах и, каждый день сталкиваясь с большим количеством покупателей , пытаемся учитывать все их нужды и пожелания, а также стараемся откликнуться на каждый запрос. Каждый день пересекаясь с миллионами людей разного возраста, разным доходом, LC Waikiki заостряет свое внимание именно на «человеке». Являясь маркой, предоставляющей свои услуги миллионам, мы считаем своей обязанностью прислушиваться к любому запросу. По этой причине, используя всю свою силу, полученную от нашего опыта и лидерства в мире моды, мы стараемся учитывать пожелания каждого, оказывая при этом необходимую поддержку. Благодаря данному подходу и работе людей, нашим друзьям из Платформы Добровольцев Социальной Ответственности LC Waikiki, верящим в благие намерения нашей компании, в прошлом году мы создали первое в мире приложение LCW Sense. В 2018 году мы решили показать это приложение всему миру, и Россия стала первой в списке. На 36 первых этапах мы открыли 36 точки на территории России для использования их людьми с ограниченным зрением. Мы гордимся быть маркой, первой в мире, которая разработала приложение для людей с ограниченным зрением, облегчающее покупку, стирку и возможность сочетания одежды между собой. Распространение приложения LCW Sense, которому уделяется особое внимание и в Турции, и в 45 странах, является нашей самой большой целью».

Туна подчеркнула, что в современном цифровом мире мода нацелена на жизнь, и мода, которая не идет навстречу людям и не принята ими, устаревает; для этого в сферу розничной торговли модной одеждой должны внедряться креативные и инновационные приложения.Туна говорит; «Являясь компанией LC Waikiki мы следуем инновациям и шагаем в ногу с технологиями. При создании LCW Sense мы были нацелены на устранение сложностей, возникающих во время покупок у людей с ограниченным зрением. Это первое в мире приложение, которое прочитает вам цвет, размер, состав ткани, даст указания во время стирки и цену, только просканировав этикетку. Находясь и на ценнике, и на этикетке, штрих-код значительно облегчает процедуру покупки. В дальнейшем, мы нацелены запустить данное приложение и в других странах. С развитием технологий и нашим подходам к запросам мы будем развивать это приложение , делая упор как на применение, так и на масштаб».

Про LC Waikiki

Созданная в 1988 году, и с 1997 по сей день осуществляющая свою деятельность в Турции под брендом LC Waikiki Mağazacılık , LC Waikiki предлагает свои услуги с миссией «Каждый достоин одеваться хорошо » и одевает Турцию по принципу «доступная мода». LC Waikiki растёт на протяжении уже 31 года как на родине, так и за границей. Лидер сектора LC Waikiki на сегодняшний день предоставляет услуги в 45 странах, в 900 точках, задействовав 43.200 сотрудников.

http://www.lcwaikiki.com

SOURCE LC Waikiki