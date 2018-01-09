Делегация во главе с заместителем руководителя Актюбинской области посетила предприятие Kerui Petroleum

В ходе визита делегация во главе с заместителем руководителя казахстанского региона, официальные представители Муниципального правительства Дунъина и городского Управления по содействию инвестиционной деятельности, а также представители высшего руководства Kerui Petroleum приняли участие в панельной дискуссии. В процессе обсуждения казахские гости подробно познакомили китайских коллег с текущими экономическими тенденциями в стране и преференциальной политикой для компаний, планирующих вкладывать средства в проекты на территории Актюбинской области. После окончания дискуссии члены делегации совершили экскурсию по производству Kerui Petroleum, где имели возможность обменяться мнениями с руководством компании. В ходе визита президент предприятия Ван Хайтао рассказал гостям об истории деятельности компании в Казахстане, а глава делегации представил дорожную карту создания регионального промышленного парка в Актюбинской области и пригласил представителей Kerui Petroleum посетить регион с целью установления долгосрочного партнёрства с китайским производителем оборудования.

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