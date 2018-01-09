Делегация во главе с заместителем руководителя Актюбинской области посетила предприятие Kerui Petroleum

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Keruigroup

04:31 GMT

Заместитель акима казахстанской области возглавил делегацию, прибывшую с визитом в провинцию Шаньдун

ДУНЪИН (DONGYING), Китай, 10 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Возглавляемая заместителем акима Актюбинской области Кайратом Бекеновым делегация чиновников Департамента административного управления при Министерстве инвестиций и развития Республики Казахстан в сопровождении торгового представителя Актюбинской области в Китае посетила с трёхдневным визитом город Дунъин в китайской провинции Шаньдун. Визит проходил с 30 ноября по 1 декабря прошедшего года и включал посещение производства Kerui Petroleum.

В ходе визита делегация во главе с заместителем руководителя казахстанского региона, официальные представители Муниципального правительства Дунъина и городского Управления по содействию инвестиционной деятельности, а также представители высшего руководства Kerui Petroleum приняли участие в панельной дискуссии. В процессе обсуждения казахские гости подробно познакомили китайских коллег с текущими экономическими тенденциями в стране и преференциальной политикой для компаний, планирующих вкладывать средства в проекты на территории Актюбинской области.  После окончания дискуссии члены делегации совершили экскурсию по производству Kerui Petroleum, где имели возможность обменяться мнениями с руководством компании. В ходе визита президент предприятия Ван Хайтао рассказал гостям об истории деятельности компании в Казахстане, а глава делегации представил дорожную карту создания регионального промышленного парка в Актюбинской области и пригласил представителей Kerui Petroleum посетить регион с целью установления долгосрочного партнёрства с китайским производителем оборудования.  

ИСТОЧНИК Keruigroup

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Обзор

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Делегация во главе с заместителем руководителя Актюбинской области посетила предприятие Kerui Petroleum

Информация предоставлена

Keruigroup

04:31 GMT