Безопасен ли ваш телефонный аккумулятор?

Сначала мы посмотрим какой вред имеют поддельные аккумуляторы:





1) Низкокачественные аккумуляторы: использование подержанных аккумулятров, аккумуляторы не соответствующие стандартам. Взрывоопасные электролиты, имеющие разъедающие вредные газы.





2) Герметичные аккумуляторы крайне плохие: просочении электролита может повлечь за собой отравление тяжёлыми металлами.





3) Теплоизоляционная жаростойкая оболочка плохая: высокие температуры аккумулятора могут повлечь за собой короткое замыкание или воспламенение

4) Нет схемы защиты: возможна перезарядка, перегрузка по току, что может испортить телефон.



5) Оборудование без стравливания внутреннего давления: аккумулятор может легко разбухнуть вплоть до взрыва.



6) Не послепродажный: не имеется гарантия, нет послепродажной гарантии.





После мы ознакомимся с самой большой китайской компанией производителем 3С цифровых аксессуаров, с аккумуляторами Pisen. Компания Pisen является самой большой компанией-производителем аксессуаров в Китае. Поставив клиента на первое место, был произведён строгий контроль изготовления аккумуляторов.



Мы поняли, что Pisen обладая исследованиями и разработками создали производственную базу, передовое современное оборудование. Все аккумуляторы проходят 45℃ высокотемпературные тестирования в течение 72 часов. Наряду с этим, аккумуляторы проходят различные легализации, например: CE, FCC, MSDS, RoS. К тому же, для удобства клиента, определить оригинальный и поддельный товар, каждый товар Pisen имеет оригинальный код, системная зашита от подделки. Отсканировав QR-код внешней упаковки, можно в первую очередь узнать модель продукции, серийную партию изделия, дату изготовления, а также другую подробную информацию, различив таким образом оригинальную продукцию от поддельной. В связи с отличным качеством продукции Pisen, компания предоставляет гарантию 1 год после замены аккумулятора. В том случае, если аккумулятор был повреждён не в результате действий человека, можно заменить его в течении гарантийного срока.



Согласно сведениям, в этом году AliExpress празднует свою годовщину 3.28 и запускает распродажу. Pisen презентует серию Apple аккумуляторов. Для отзывов массового потребителя, а также для иностранных клиентов, Pisen предоставит много льготных условий. Мы зарегестрировавшись на AliExpress и зайдя на официальную страницу магазина Pisen (https://pisen.ru.aliexpress.com), обнаружили, что скидочные купоны суммой в 3 миллиона долларов уже выложены. Лишь иметь аккаунт на AliExpress и сразу можно получить их, к тому же во время покупки аккумулятора, можно сразу их использовать. Это несомненно даёт «фанатам продукции Apple» огромное счастливое известие.

ИСТОЧНИК Pisen