Приложение LIKE APP с уникальными функциями видеоредактирования занимает 1-е место в Google Play

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 2 апреля 2018 г. /PRNewswire/ -- LIKE APP , ведущее видеоприложение с применением самых современных технологий в своей категории, стремительно завоёвывает популярность на социальных медиаплатформах и уже вышло на первое место в Google Play в Казахстане и Кыргызстане. Такие известные селебрити, как Ольга Бузова и Катя Адушкина, а также многочисленные звёзды социальных сетей уже воспользовались преимуществами поистине фантастических опций LIKE App для создания собственных видеоклипов в LIKE, что и позволило приложению стать самым модным трендом.