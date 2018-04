Создатели LIKE App представляют новую функцию Super Power, превращающую пользователей в настоящих супергероев

Разработчики LIKE App отследили миллионы движений человеческого тела и составили классификацию самых часто используемых жестов. Исходя из сценариев применения таких движений, LIKE App сопоставляет их с самыми популярными спецэффектами, которые раньше мы могли наблюдать разве что в голливудских блокбастерах. LIKE App протестировала функцию Super Power с применением самостоятельно разработанной системы и алгоритма машинного обучения, что позволило в значительной степени повысить точность распознавания приложением различных движений и жестов.

Эта революционная инновация позволяет любому пользователю использовать естественные элементы из окружающего их мира - землю, ветер, огонь и воду, - и за считанные минуты создавать захватывающий дух контент. Новейшая функция предоставляет пользователям поистине магическую способность превращаться в небесных или огненных ангелов, призывающих на помощь древние силы, заставляющих камни летать и контролирующих все явления природы.

«Изучая вопрос дальнейшей оптимизации LIKE App, мы не смогли придумать ничего лучше предоставления нашим пользователям возможности почувствовать себя любимыми супергероями - или злодеями, если уж на то пошло, - отметил исполнительный директор LIKE App Аарон Вэй (Aaron Wei). - В то время, как приложения вроде Instagram и Snapchat по-прежнему безуспешно пытаются догнать нас, мы в очередной раз берём на себя лидерство в этой динамично развивающейся отрасли и предоставляем потребителям именно те передовые технологии, которых они так жаждут».

Юные и взрослые пользователи приложения в более чем 200 странах мира отныне имеют возможность создавать креативные видео с эффектами, которые ранее казались немыслимыми. Чтобы получить дополнительную информацию или скачать приложение, посетите веб-сайт www.like.video.

О приложении LIKE App

Создателем LIKE App является компания BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. - самое быстро развивающееся Интернет-предприятие Сингапура. Мы специализируемся на создании видеоредакторов, приложений для широковещательной видеотрансляции и сопутствующих продуктов VoIP для пользователей по всему земному шару. Для получения дополнительной информации посетите: htps://www.like.video/

