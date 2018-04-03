Представляет ли потеря кадров опасность для рынка систем видеонаблюдения?

Твердотельные накопители (SSD) приобретают всё большую популярность в отрасли мониторинга и обеспечения безопасности. Новые функции видеонаблюдения - распознавание лица, аналитика данных, решения для «умного города» и т.д., - требуют оперативной обработки больших объёмов данных. Представьте себе, к примеру, оживлённый перекрёсток, движение на котором подчинено не контролируемым по времени сигналам, а изменяется динамически в зависимости от интенсивности трафика. Камеры отслеживают фазы спада и наплыва автомобилей и пешеходов, одновременно рассчитывая самые эффективные параметры транспортного потока. Данная задача требует больших вычислительных мощностей, и даже мельчайшее их увеличение приводит к значительной экономии общественных средств. Подобные функции современных систем видеонаблюдения и дают более высокопроизводительным SSD-накопителям преимущества перед традиционными жёсткими дисками (HDD).

К компании Innodisk обратился один из партнёров, столкнувшийся с определёнными проблемами при использовании SSD в своём оборудовании для мониторинга и наблюдения. Оборудование осуществляет запись видео в высоком разрешении, и стабильное качество играет важнейшую роль для данного приложения. Однако, при тестировании обновлённой системы с твердотельными накопителями во всех видеозаписях наблюдались постоянные потери кадров. Производитель оборудования не смог объяснить причину подобного нежелательного явления.

Корень проблемы лежал в выполнении фоновых процессов (чистки памяти и выравнивания износа), отвечающих за удаление данных на SSD. Эти процессы, как правило, запускаются в периоды снижения нагрузки на SSD, что позволяет свести к минимуму влияние на производительность накопителя. Однако это, безусловно, создаёт определённые проблемы для записи данных непрерывно функционирующих систем видеонаблюдения: запуск любого фонового процесса приводит к резкому снижению качества видео.

Результатом всестороннего изучения данной проблемы специалистами Innodisk стала разработка RECLine™. Технология RECLine™ вносит коррективы во встроенное ПО твердотельного накопителя, рассеивая и сокращая частоту фоновых процессов. Это позволяет SSD непрерывно осуществлять запись данных при минимальном вмешательстве в основной рабочий процесс и без потери кадров.

Технология RECLine и сопутствующая ей линейка твердотельных накопителей для систем видеонаблюдения InnoREC™ устраняют последнее препятствие на пути к полномасштабному внедрению SSD на рынке видеомониторинга и пролагают путь к реализации перспективных возможностей «умных городов» и Интернета вещей.

Для получения дополнительной информации о компании Innodisk и её новейших решениях для систем видеонаблюдения посетите веб-сайт https://www.innodisk.com/en/applications/surveillance .

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ИСТОЧНИК Innodisk Corporation

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