Руководитель GLOSFER Ким Тхэвон станет ключевым докладчиком на Pioneers Festival-2018 в Вене

Ким станет первым корейским предпринимателем, выступающим на этом авторитетном мероприятии, предстоящая сессия которого состоится в мае этого года.

Pioneers Festival - ежегодная конференция, организуемая в Вене ведущей австрийской фирмой сферы венчурного капитала – «Pioneers». Мероприятие соберёт вместе около 2 500 участников - политиков, представителей правительственных организаций, журналистов и предпринимателей из всех уголков Европы, - которые обсудят новые технологии и пути повышения качества жизни людей. Кроме того, 500 стратапов, прошедших строгий процесс отбора, получат возможность продемонстрировать свои продукты и сервисы, а также установить перспективные деловые контакты с участниками мероприятия.

Pioneers Festival-2018 будет проходить 24 и 25 мая на территории императорского дворца «Хофбург» в Вене. Выступление Кима Тхэвона входит в программу второй половины первого дня конференции. Доклад руководителя GLOSFER будет посвящён практической демонстрации блокчейновых технологий в сочетании с коммунальным сервисом - Nowon Cash (NW Cash).

Пример Nowon Cash (NW Cash) - настоящий символ конвергенции блокчейна и общественных услуг. NW Cash - это криптовалюта, созданная специально для жилого района корейской столицы Новонгу с целью стимулирования местной экономики. С момента внедрения валюты 1 февраля этого года, число волонтёров в Новонгу стремительно возросло, как и объёмы распространения NW Cash. Генеральный директор GLOSFER выступит с презентацией процесса создания и внедрения NW Cash, расскажет о механизмах её использования и предполагаемых результатах.

Компания-организатор конференции, Pioneers, возлагает большие надежды на доклад Кима Тхэвона, который впервые в истории Pioneers Festival будет сопровождаться синхронным переводом.

Г-н Ким Тхэвон отметил: «Для меня большая честь стать первым корейцем, выступающим с речью на Pioneers Festival. Я расскажу всему миру о текущих и будущих блокчейновых технологиях Южной Кореи».

О компании GLOSFER: GLOSFER - ведущий южнокорейский поставщик блокчейновых технологий и сервисов. Опираясь на свой опыт в качестве блокчейнового предприятия первого поколения, GLOSFER стремится расширять свою деятельность в различных отраслях как отечественного, так и международного рынка, используя инновационные технологии и сервисы, включая блокчейновую PHP API-платформу PACKUTH, а также свои онлайновые и оффлайновые площадки для торговли криптовалютами. В преддверии реализации Infinity Project на базе валюты HYCON компания работает над созданием криптовалютной экосистемы, одновременно внося вклад в развитие прозрачного и равноправного сообщества, основанного на технологическом сотрудничестве общественных организаций.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/663532/Taewon_Kim___CEO_and_CTO_of_GLOSFER.jpg

ИСТОЧНИК GLOSFER