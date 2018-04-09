Группа компаний Aquarion получает 15 миллионов евро конвертируемого займа от Фонда устойчивого роста (Sustainable Growth Fund;SGF) для полного финансирования роста компании за счет приобретений и на основе органического развития

В ближайшее время группа Aquarion сосредоточит свое внимание на приобретении прав собственности на революционные технологии обработки сильно загрязненных сточных вод, чтобы получить доступ к новым географическим рынкам и расширить свой ассортимент продуктов и систем для увеличения регулярных доходов компании. Затем, при достижении этих целей, группа Aquarion будет стремиться выполнить выход на IPO в 2019 г.

Дополнительно к привлечению займа фонда SGF, компания Aquarion AG усилила свой баланс на сумму более чем 6 миллионов евро благодаря поддержке своего основного акционера Green Growth Fund 1 (GGF 1) и его крупнейшего кредитора Green Shoots.

Карл Михаэль Миллауэр (Karl Michael Millauer), генеральный директор компании Aquarion AG: «Получение такого капитала роста стало важным шагом в продвижении плана компании Aquarion стать крупным международным игроком в секторе промышленного водоснабжения. Я чрезвычайно взволнован и воодушевлен этим развитием и новыми отношениями с фондом SGF, который ориентируется на капитал роста. В лице SGF компания Aquarion приобретет партнера, который очень хорошо разбирается в нашем бизнесе. Благодаря IPO, запланированному на 2019 г., мы сможем получить значительно больше акционерного капитала, который позволит нам продолжить наш рост. Я также высоко ценю поддержку, которую мы получили от GGF и Green Shoots в виде капитала для запланированного расширения, и рассматриваю это как доверие и веру в наш будущий успех.»

Дженнифер Л. Вик (Jennifer L. Wick), соучредитель и управляющий партнер SGF: «Мы рады, что Aquarion решила воспользоваться нашим источником финансирования для обеспечения роста группы. Нам нравится водный сектор, мы рассматриваем его как реальный быстрорастущий рынок и поэтому поддерживаем Aquarion в его планах роста.»

Йохен Вермут (Jochen Wermuth), консультант по вопросам инвестиций GGF: «Мы инвестировали в Aquarion, начиная с 2013 г. и уже помогли компании увеличить рост ее доходов более чем в 5 раз. Вместе с этим компания оказала значительное положительное влияние на окружающую среду. Мы приветствуем конвертируемый заем фонда SGF, который даст группе Aquarion необходимое «топливо» для дальнейшего роста.»

О группе компаний Aquarion

Группа компаний Aquarion предлагает комплексные эффективные решения в области EPC (проектирование, закупка и строительство) и является ведущим поставщиком передовых систем водоснабжения, возможностей и технологий для нефтегазовой промышленности, энергетики, сектора полупроводников и других перерабатывающих отраслей промышленности, а также для рынка питьевой воды. Компания Aquarion ведет свою деятельность в Германии, Швейцарии, Италии, Великобритании, ОАЭ, Чили, России и Юго-Восточной Азии. Конкурентное преимущество группы Aquarion было создано путем приобретения по всему миру компаний с инновационной интеллектуальной собственностью, а также благодаря собственным научным исследованиям и разработкам, связанным с проектными решениями на неосвоенных и освоенных территориях. Группа Aquarion предлагает высококонкурентные решения по все трем основным подходам к очистке воды: химическому, биологическому и физическому.

О Фонде устойчивого роста SCSp, SICAV-SIF (SGF)

SGF - это люксембургское специальное коммандитное товарищество, основанное с целью инвестирования в непубличные акции компаний на этапе роста сектора устойчивого и эффективного развития, распределенного по шести ключевым направлениям: выработка энергии, очистка воды, очистка сточных вод, управление отходами, распределительная сеть и эффективность. Инвестируемые компании, например Aquarion, обладают проверенными коммерческими технологиями и в ближайшем будущем, как ожидается, выйдут на IPO. Поэтому они нуждаются в капитале роста для повышения эффективности на данном этапе.

Менеджмент SGF объединяет профессионалов с серьезной деловой репутацией и имеет более 20 лет суммарного опыта в прямом инвестировании и консалтинге, в частности, в секторах возобновляемых источников энергии, экологии и устойчивого развития.

О Green Growth Fund 1 (GGF)

Фонд GGF инвестирует в немецкие и северо-европейские предприятия малого и среднего бизнеса, которые помогают своим клиентам стать более ресурсоэффективными. Фонд помогает им продавать свои товары и услуги на формирующихся рынках, которые стремительно развиваются и в настоящее время уже составляют около 75% мирового роста. Они потребляют в среднем в 4 раза больше энергии и производят в 8 раз больше выбросов CO2, чем Германия на единицу ВВП. Таким образом, экспорт технологий эффективного использования ресурсов на формирующиеся рынки оказался стратегией, которая ведет к динамичному росту, высокой рентабельности и в то же время значительному положительному влиянию на окружающую среду. Главный офис консультанта по вопросам инвестиций GGF компании Wermuth Asset Management GmbH располагается в Берлине, который является центром ведущего инженерного кадрового потенциала и политической базы для глобальной «зеленой промышленной революции», которая подразумевает эффективное использования ресурсов с поддержкой информационных технологий, конкурентную возобновляемую энергию, конкурентный транспорт без загрязняющих выбросов в атмосферу, финансово-технологический сектор, устойчивое сельское хозяйство и экономику замкнутого цикла в качестве бизнес-модели.

За информацией обращайтесь:

Энн Симондс (Ann Seamonds)

+1-978-764-5528

seamonds@seamonds.com

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