Capella Hotel Group открывает второй комплекс в китайской Санье

Отель Capella Sanya, из окон которого будут открываться панорамные виды на Южно-Китайское море, представляет собой результат совместной творческой работы двух из самых именитых дизайнеров мира: Жана-Мишеля Гатти и Билла Бэнсли. Их совместный креативный гений позволил сделать Capella Sanya истинным воплощением роскошного гостеприимства, превосходного ландшафтного дизайна и первоклассных возможностей для отдыха и рекреации. Отель, создателей которого вдохновили истории о приключениях китайских купцов, путешествовавших по Шёлковому пути, отражает богатую культуру и наследие народов, проживающих вдоль этого исторического торгового маршрута.

Легенда Благословенного залива (Blessed Bay) уходит в прошлое на 600 лет назад, когда группа персидских купцов впервые прибыла в Китай. По дороге домой их корабль попал в шторм и был разрушен мощным тайфуном. Выжившие смогли выбраться на берег неизвестного залива, откуда они продолжили своё путешествие и в конечном итоге смогли заработать целое состояние. В честь своего спасения они назвали этот залив «Благословенным» (по-китайски Tufuwan).

«Мы благодарны за возможность предоставить гостям ведущего курортного центра Китая доступ к первоклассному сервису Capella. Отель Capella Sanya станет наглядной демонстрацией преимуществ одного из пяти ведущих гостиничных брендов мира по оценке читателей издания Тravel + Leisure», - отметил главный исполнительный директор Capella Hotel Group Николас Клэйтон.

«Мы намереваемся сделать Capella Sanya новым эталоном для люксовых пляжных курортов Поднебесной. Наше стремление к превосходству и высочайшему качеству строительства идеально дополняется опытом Capella Hotel Group в предоставлении постояльцам поистине исключительного сервиса», - прокомментировал глава правления China Gezhouba Real Estate г-н Хэ Цзинган.

Capella Sanya располагает фондом из 190 самых роскошных номеров, апартаментов и вилл на китайском тропическом острове. Отель предлагает люксовые апартаменты, виллы с 2-мя и 4-мя спальнями, а также президентский люкс в Господском особняке и пять малоэтажных корпусов с элегантно декорированными номерами повышенной комфортности.

Создатели комплекса уделили большое внимание потребностям различных категорий постояльцев - молодожёнов, гостей с детьми и туристических групп. Дабы удовлетворить самые требовательные запросы и искушённые вкусы, владельцы отеля предусмотрели шесть уникальных кулинарных концепта, включая фирменный ресторан с аутентичной китайской кухней, стильное кафе и лаунж-бар. Велнесс-центр с уникальными и инновационными процедурами, - такими как марокканский хамам и «снежная баня», - служит завершающим штрихом к комфортабельному сервису Capella.

Для получения дополнительной информации о комплексе Capella Sanya посетите веб-сайт http://www.capellasanya.com/

О компании Capella Hotel Group

Компания Capella Hotel Group со штаб-квартирой в Сингапуре и офисами в Китае, Европе и США, предоставляет клиентам по всему миру услуги управления гостиничным и ресторанным бизнесом, используя в этих целях два уникальных бренда Capella Hotels and Resorts - концепция создания гостиничных, курортных и жилых комплексов класса «ультра-люкс», ориентированных на самых взыскательных путешественников и предлагающих персональный внимательный сервис. Подобные комплексы уже функционируют в Дюссельдорфе, Сент-Люсии, Шанхае и Сингапуре. В настоящий момент ведутся работы по создании отелей этой концепции в Убуде, Бангкоке, на Мальдивах и в Сиднее. Solis Hotels and Resorts - эксклюзивная коллекция курортных комплексов, гостиниц и резиденций, созданных для путешественников и бизнесменов, отдающих предпочтение комплексному сочетанию космополитического комфорта, вдохновляющей кухни, спа-салонов мирового класса. Подобные комплексы уже открыты в Донеголе (Ирландия), Нанкине (Китай) и Атланте (США). Планируется запуск отелей этой сети на Бали и в Гуанчжоу. больше информации - на веб-сайте http://www.capellahotelgroup.com/

О компании China Gezhouba Group Real Estate Development Co., Ltd

China Gezhouba Group Real Estate входит в состав China Gezhouba Group Co. Ltd. Предприятие является пионером в строительной отрасли и в числе первых 16 компаний сферы недвижимости получило сертификат Государственного комитета по контролю и управлению активами (SASAC). Эта крупная государственная фирма располагает активами в сферах ГЭС, инфраструктурных объектов и недвижимости. Компания осуществляет свою деятельность как на внутреннем, так и на международном рынках. Больше информации - на веб-сайте http://en.gzbfdc.com/

Контактная информация для представителей СМИ:

Джолина Си (Joleena Seah)

директор по вопросам маркетинга и коммуникаций

Capella Hotel Group

Teл.: +65-6887-9835

Email: joleena.seah@capellahotelgroup.com

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/663536/CAPELLA_Sanya_Logo.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/663537/Capella_Sanya_Arrival_experience_at_the_Lobby.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/663538/Capella_Sanya_The_Romance_Lawn.jpg

ИСТОЧНИК Capella Hotel Group Asia

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