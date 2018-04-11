Capella Hotel Group открывает второй комплекс в китайской Санье

Capella Sanya откроет свои двери в последнем квартале 2018 года
СИНГАПУР (SINGAPORE), 11 апреля 2018 г. /PRNewswire/ -- Capella Hotel Group совместно с ведущим китайским застройщиком China Gezhouba Group Real Estate анонсировали открытие комплекса Capella Sanya в последнем квартале текущего года. Расположенный на участке настоящего тропического рая площадью 13,8 гектара, на берегу залива Blessed Bay на острове Хайнань, гостиничный комплекс Capella Sanya станет новым объектом класса «люкс» со 190 элегантно декорированными номерами, апартаментами и виллами.
Отель Capella Sanya, из окон которого будут открываться панорамные виды на Южно-Китайское море, представляет собой результат совместной творческой работы двух из самых именитых дизайнеров мира: Жана-Мишеля Гатти и Билла Бэнсли. Их совместный креативный гений позволил сделать Capella Sanya истинным воплощением роскошного гостеприимства, превосходного ландшафтного дизайна и первоклассных возможностей для отдыха и рекреации. Отель, создателей которого вдохновили истории о приключениях китайских купцов, путешествовавших по Шёлковому пути, отражает богатую культуру и наследие народов, проживающих вдоль этого исторического торгового маршрута.
Легенда Благословенного залива (Blessed Bay) уходит в прошлое на 600 лет назад, когда группа персидских купцов впервые прибыла в Китай. По дороге домой их корабль попал в шторм и был разрушен мощным тайфуном. Выжившие смогли выбраться на берег неизвестного залива, откуда они продолжили своё путешествие и в конечном итоге смогли заработать целое состояние. В честь своего спасения они назвали этот залив «Благословенным» (по-китайски Tufuwan).
«Мы благодарны за возможность предоставить гостям ведущего курортного центра Китая доступ к первоклассному сервису Capella. Отель Capella Sanya станет наглядной демонстрацией преимуществ одного из пяти ведущих гостиничных брендов мира по оценке читателей издания Тravel + Leisure», - отметил главный исполнительный директор Capella Hotel Group Николас Клэйтон.
«Мы намереваемся сделать Capella Sanya новым эталоном для люксовых пляжных курортов Поднебесной. Наше стремление к превосходству и высочайшему качеству строительства идеально дополняется опытом Capella Hotel Group в предоставлении постояльцам поистине исключительного сервиса», - прокомментировал глава правления China Gezhouba Real Estate г-н Хэ Цзинган.
Capella Sanya располагает фондом из 190 самых роскошных номеров, апартаментов и вилл на китайском тропическом острове. Отель предлагает люксовые апартаменты, виллы с 2-мя и 4-мя спальнями, а также президентский люкс в Господском особняке и пять малоэтажных корпусов с элегантно декорированными номерами повышенной комфортности.
Создатели комплекса уделили большое внимание потребностям различных категорий постояльцев - молодожёнов, гостей с детьми и туристических групп. Дабы удовлетворить самые требовательные запросы и искушённые вкусы, владельцы отеля предусмотрели шесть уникальных кулинарных концепта, включая фирменный ресторан с аутентичной китайской кухней, стильное кафе и лаунж-бар. Велнесс-центр с уникальными и инновационными процедурами, - такими как марокканский хамам и «снежная баня», - служит завершающим штрихом к комфортабельному сервису Capella.
Для получения дополнительной информации о комплексе Capella Sanya посетите веб-сайт http://www.capellasanya.com/
О компании Capella Hotel Group
Компания Capella Hotel Group со штаб-квартирой в Сингапуре и офисами в Китае, Европе и США, предоставляет клиентам по всему миру услуги управления гостиничным и ресторанным бизнесом, используя в этих целях два уникальных бренда Capella Hotels and Resorts - концепция создания гостиничных, курортных и жилых комплексов класса «ультра-люкс», ориентированных на самых взыскательных путешественников и предлагающих персональный внимательный сервис. Подобные комплексы уже функционируют в Дюссельдорфе, Сент-Люсии, Шанхае и Сингапуре. В настоящий момент ведутся работы по создании отелей этой концепции в Убуде, Бангкоке, на Мальдивах и в Сиднее. Solis Hotels and Resorts - эксклюзивная коллекция курортных комплексов, гостиниц и резиденций, созданных для путешественников и бизнесменов, отдающих предпочтение комплексному сочетанию космополитического комфорта, вдохновляющей кухни, спа-салонов мирового класса. Подобные комплексы уже открыты в Донеголе (Ирландия), Нанкине (Китай) и Атланте (США). Планируется запуск отелей этой сети на Бали и в Гуанчжоу. больше информации - на веб-сайте http://www.capellahotelgroup.com/
О компании China Gezhouba Group Real Estate Development Co., Ltd
China Gezhouba Group Real Estate входит в состав China Gezhouba Group Co. Ltd. Предприятие является пионером в строительной отрасли и в числе первых 16 компаний сферы недвижимости получило сертификат Государственного комитета по контролю и управлению активами (SASAC). Эта крупная государственная фирма располагает активами в сферах ГЭС, инфраструктурных объектов и недвижимости. Компания осуществляет свою деятельность как на внутреннем, так и на международном рынках. Больше информации - на веб-сайте http://en.gzbfdc.com/
Контактная информация для представителей СМИ:
Джолина Си (Joleena Seah)
директор по вопросам маркетинга и коммуникаций
Capella Hotel Group
Teл.: +65-6887-9835
Email: joleena.seah@capellahotelgroup.com
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/663536/CAPELLA_Sanya_Logo.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/663537/Capella_Sanya_Arrival_experience_at_the_Lobby.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/663538/Capella_Sanya_The_Romance_Lawn.jpg
ИСТОЧНИК Capella Hotel Group Asia
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