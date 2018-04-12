Компания Nedschroef Machinery представит на выставке WIRE 2018 передовые технологии интеллектуальной штамповки

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«Текущее состояние отрасли связано с повышением требований к производителям. Решения в области металлических крепежных изделий становятся более сложными и функциональными. Кроме того, в настоящее время производители сосредотачивают усилия на повышении эффективности планирования и соблюдении обязательств. Наши передовые и готовые к эксплуатации решения в области оборудования для штамповки помогают производственным компаниям справиться со стоящими перед ними задачами за счет использования модернизированной технологии штамповки нового поколения», - говорит Матиас Хюттенраух (Mathias Hüttenrauch), глава компании Nedschroef.

Концепция интеллектуальной штамповки основана на революционной технологии электрических сервоприводов Nedschroef, которая позволяет упростить процесс штамповки и повысить его эффективность. С ее помощью можно добиться значительного улучшения воспроизводимости и точности изготовления изделий более сложной формы, повышения производительности и сокращения времени переналадки до 50% за счет использования новых технологий. Кроме того, прямой привод позволяет практически исключить износ оборудования и продлить срок его службы.

Четвертая промышленная революция сделала возможными многоуровневую интеграцию технологий интеллектуальной штамповки и улучшение связи с производственными объектами. Это позволяет осуществить первый значительный шаг в переходе от ПЛК к MES- и ERP-системам в рамках плана Nedschroef по развитию цифровых технологий.

Компания Nedschroef представляет ряд решений в области технологий штамповки нового поколения, основанных на концепции интеллектуальной штамповки. Среди них - профильный станок с электрическим сервоприводом NT60, повышающий точность, воспроизводимость и гибкость изготовления продукции, а также производительность оборудования. К ним также относится многопозиционная установка для холодной и горячей штамповки NC714 с интеллектуальным управлением и функциями энергосбережения в стандартном исполнении.

Устройства интеллектуальной штамповки NC714 и NT60 будут представлены компанией Nedschroef на выставке WIRE 2018 (стенд A06 в зале № 15).

О Nedschroef Machinery

Головной офис компании находится в городе Херенталс (Бельгия). Nedschroef Machinery - один из ведущих поставщиков оборудования и услуг в области холодной и горячей штамповки металлических изделий. Передовые технологии и производственная эффективность https://smartforming.nedschroefmachinery.com. Nedschroef входит в группу компаний Royal Nedschroef, прибыль которой в 2017 году составила 675 миллионов евро. Она насчитывает 26 офисов и 2300 сотрудников в различных странах. http://www.nedschroef.com

Контактные данные для СМИ

Барбара ван Элдик (Barbara van Eldik), глава отдела маркетинга и связи с общественностью

Koninklijke Nedschroef Holding B.V.

+31-652-549-713

barbara.vaneldik@nedschroef.com

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