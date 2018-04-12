GLOSFER заключила официальное партнёрское соглашение с Frankfurt School Blockchain Center (FSBC)

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GLOSFER

21:42 BST

Глава FSBC д-р Филип Санднер назначен консультантом Команды HYCON, являющейся аббревиатурой названия криптовалюты GLOSFER - Hyperconnected Coin

Партнёрство ориентировано на продвижение блокчейновой индустрии и совместных НИОКР

Jason French, Vice President of Team HYCON and Dr. Philip Sandner of Frankfurt School Blockchain Center (FSBC)
Jason French, Vice President of Team HYCON and Dr. Philip Sandner of Frankfurt School Blockchain Center (FSBC)

СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 12 апреля 2018 г. /PRNewswire/ -- Южнокорейская блокчейновая компания GLOSFER, возглавляемая генеральным директором Ким Тхэвоном (Taewon Kim), объявила о заключении официального партнёрского соглашения с Frankfurt School Block Chain Center (FSBC).

В рамкаха данного соглашения, руководитель FSBC д-р Филип Санднер (Philip Sandner) присодинился к команде HYCON в качестве консультанта.

Франкфуртская школа финансов и управления не только входит в число ведущих бизнес-вузов Германии, но и пользуется международным признанием; в 2017 году учебное заведение заняло 35-е место в Мировом рейтинге программ МВА, составленным Financial Times (FT), и стало лидером среди немецких вузов согласно региональному рейтингу QS Global 100 EMBA.

Посредством данного партнёрства ведущая блокчейновая компания Южной Кореи GLOSFER получит возможность сотрудничать с престижной Франкфуртской школой финансов и управления в стремлении продвигать отрасль блокчейна и осуществлять совместные НИОКР. В первоочередные задачи FSBC войдут исследования и подготовка специалистов по блокчейну, создание сообществ и изучение отраслевых тенденций.

Генеральный директор GLOSFER Ким Тхэвон отметил: «GLOSFER с нетерпением ждёт возможности развивать новые блокчейновые технологии, вносить вклад с продвижение отрасли и проводить совместные проектно-конструкторские и научно-исследовательские изыскания под руководством д-ра Санднера из FSBC».

Заместитель главы Команды HYCON в компании GLOSFER Джейсон Френч (Jason French) добавил: «Партнёрство с FSBC будет направлено на развитие блокчейновых теорий и продвижение исследований в сфере инновационных структур вроде блокчейна HYCON на базе DAG, использующего алгоритм SPECTRE для обеспечения стабильности. Подобные решения наглядно демонстрируют концепцию блокчейна и повышают доверие к блокчейновым технологиям, повышая прозрачность и саморегулирование компаний государственного и частного сектора».

О компании GLOSFER: GLOSFER - ведущий южнокорейский поставщик блокчейновых технологий и сервисов. Опираясь на свой опыт в качестве блокчейнового предприятия первого поколения, GLOSFER стремится расширять свою деятельность в различных отраслях как отечественного, так и международного рынка, используя инновационные технологии и сервисы, включая блокчейновую PHP API-платформу PACKUTH, а также свои онлайновые и оффлайновые площадки для торговли криптовалютами. В преддверии реализации Infinity Project на базе валюты HYCON компания работает над созданием криптовалютной экосистемы, одновременно внося вклад в развитие прозрачного и равноправного сообщества, основанного на технологическом сотрудничестве общественных организаций.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/676298/Glosfer_Hycon_FSBC_cooprations.jpg

 

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GLOSFER заключила официальное партнёрское соглашение с Frankfurt School Blockchain Center (FSBC)

Информация предоставлена

GLOSFER

21:42 BST