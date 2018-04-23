JIINTECH приступила к освоению рынка Юго-Восточной Азии, получив заказы на модульную систему контроля охлаждения

Система охлаждения - одна из ключевых технологий JIINTECH, - состоит из модульного осушителя и корпуса камеры с электронным охлаждением, выступающим в качестве средства контроля за нагревом. В число преимуществ данной системы входит экологичность без загрязняющих выбросов, длительный срок эксплуатации, а также отсутствие вибраций и посторонних шумов, поскольку для охлаждения применяется полупроводниковый термоэлемент. Корейская технология электронного корпуса, способного защищать камеры системы мониторинга и коммуникационное оборудование от воздействия самых неблагоприятных атмосферных условий, очевидно выделяется среди аналогов на рынке.

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Повышение температуры в машинных контурах под воздействием жаркого и влажного климата приводит к таким проблемам, как выход оборудования из строя. Именно на поиске решения для таких проблем и концентрируют своё внимание специалисты JIINTECH при создании продуктов. В результат длительного процесса проектно-конструкторских разработок JIINTECH удалось создать ключевую технологию и получать патент на охлаждающий корпус с использованием термостойких материалов, способный положительно влиять на производительность и срок службы электронных устройств. Недавно компания установила свой модульный осушитель в корпусе коммуникационной системы контроля дорожного движения в Индонезии - стране, характеризующейся чрезвычайно тёплым и влажным климатом. Заказчик столкнулся с проблемой возникновения частых неисправностей оборудования в корпусе под действием высокой температуры и влажности. Раньше тепло во внутреннем пространстве корпуса выводилось наружу при помощи вентилятора, однако это не позволяло эффективно решить проблему. Поэтому специалисты JIINTECH порекомендовали использовать осушитель, созданный на основе запатентованной (№ патента 10-1740372) технологии теплостойкости, что устранило проблему частых неисправностей коммуникационного оборудования.

Корейская разработка создаёт принципиально новый сегмент рынка путём применения термостойких и изоляционных материалов в системах мониторинга безопасности. Система контроля охлаждения, подходящая для использования в экстремальных климатических условиях с высокой температурой и влажностью, представляет собой устройство модульного типа, характеризующееся простотой и лёгкостью монтажа и технического обслуживания. Кроме того, система оснащена электронным корпусом, что обеспечивает её повышенную экономичность по сравнению с существующими решениями на базе воздушного или водного охлаждения: при подключении к электросети корпус эффективно защищает находящееся внутри оборудование от воздействия высоких внешних температур. Подобное решение отличается весьма прочной конструкцией и множеством других очевидных конкурентных преимуществ.

В окрестностях вьетнамского аэропорта камеры наблюдения выходили из строя каждые полгода-год в результате постоянного нахождения в условиях высокой температуры и влажности. Подобный срок службы значительно короче по сравнению с обычными камерами, способными функционировать в штатном режиме от 2 до 5 лет. Дабы решить эту проблему, руководство объекта в июне 2017 года установила камеру JIINTECH с электронным охлаждением, которая успешно и без перебоев работает по сей день. Характерной особенностью этого продукта является способность предотвращать тепловые повреждения камер систем безопасности, установленных в жаркой среде.

Парк Джи-хён, президент компании JIINTECH, разработавшей около 20 объектов интеллектуальной собственности за последние 8 лет, отметил: «Мы предоставляем оптимальные продукты, ориентированные на оперативное решение проблем наших клиентов. Поскольку мы не просто производим серийные изделия, а скорее разрабатываем индивидуальные продукты, мы способны очень быстро предоставлять клиентам оптимальные решения, оценивая и принимая во внимания все пожелания заказчика. В этом и состоит секрет стремительного успеха JIINTECH».

Веб-сайт: www.jiintech.kr/en

Контактная информация для представителей СМИ:

Парк Джи-хён (Jihyun Park)

pjh@jiintech.kr

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ИСТОЧНИК JIINTECH Co., Ltd.

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