Шэньян привлекает ведущих специалистов значительными дотациями на открытие собственного дела

Предпринимая активные действия для привлечения перспективных молодых специалистов, Шэньян постепенно превращается из «черной дыры» в настоящий магнит для талантов. Всего за последние полгода в город вернулись 73 000 выпускников вузов. По данным Департамента пропаганды Шэньянского городского комитета КПК, в ходе зимнего сезона поиска работы Шэньян по своей привлекательности у соискателей уступал лишь Пекину, заняв тем самым второе место в Китае.

Чэнь Синлун, последние 17 лет учившийся и работавший в США, является высококлассным экспертом в отрасли проектирования и производства полупроводникового оборудования. Внедряемые властями города инициативы привлекли его внимание к Шэньяну тем более, что в регионе активно развивается отрасль оборудования для ИС.

Уроженец южно-китайской провинции Гуандун Чэнь Шаочунь в прошлом году переехал в Шэяньян в числе первых участников китайской программы «Десять тысяч талантов» и на сегодняшний день работает в сфере разработки средств респираторной терапии. По его словам, больницы и учреждения Шэньяна предоставляют мощную технологическую поддержку исследовательским проектам.

Для привлечения в город ведущих специалистов, власти избрали централизованную, но при этом гибкую политику, ориентированную на полноценное проявление потенциала и мудрости талантливых людей. На сегодняшний день четыре инновационных центра с участием зарубежных специалистов, - Китайско-германский промышленный парк приборостроения, Шэньянский международный парк программного обеспечения, Цзиньляньский парк инноваций и Лаборатория робототехники SIASUN, - уже превратились в ведущие платформы для привлечения иностранных экспертов и зарубежных проектов.

ИСТОЧНИК The Publicity Department of the CPC Shenyang Municipal Committee