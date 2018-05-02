Kavalan завоевала титул «Лучший в своем классе» и 9 двойных золотых медалей на конкурсе в Сан-Франциско

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Тайвань, 2 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Kavalan произвела настоящий фурор на выставке San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) в этом году, завоевав титул «Лучший в своем классе» и рекордные девять двойных золотых медалей, что на сегодняшний день является самым впечатляющим трофеем для тайваньского пионера виски в текущем году.
Примечательно, что столь высокий результат был достигнут в ходе одной из самых конкурентных сессий SFWSC - в этом году в состязании принимало участие сразу 2 200 конкурсантов. Напитками-победителями стали:
Лучший продукт в категории «Другие сорта односолодовые виски» и двойная золотая медаль
- King Car Conductor Single Malt Whisky, Тайвань [46%]
Все перечисленные ниже сорта получили двойное золото сразу в двух категориях – «Single Malt» и «Single Cask Strength»
- Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask [57.1%]
- Kavalan Solist Fino Sherry Cask [57%]
- Kavalan Solist Vinho Barrique [56.3%]
- Kavalan Podium [46%]
- Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask [57.1%]
- Kavalan Distillery Reserve Rum Cask [57.8%]
- Kavalan Solist Amontillado Sherry Cask [57.1%]
- Kavalan Solist Manzanilla Sherry Cask [58.6%]
Главный исполнительный директор Kavalan г-н ИТ Ли (YT Lee) отметил, что лауреат премии «Лучший продукт в категории», King Car Conductor, представлен на рынке от имени материнской компании King Car, дабы продемонстрировать разнообразие и инновационный потенциал группы. «Conductor - сложный, многогранный и деликатный», - добавил он.
Авторы ежегодного отчета 2018 Annual Brands Report назвали Kavalan один из самых популярных и перспективных брендов в мире. Этот отчет представляет собой результаты опросов ведущих барменов, менеджеров и владельцев заведений, проведенных при составлении рейтингов и вручении таких премий, как World's 50 Best Bars, Asia's Best Bars, Time Out Bar Awards, CLASS Bar Awards, Tales of the Cocktail Spirited Awards и Mixology and Australian Bartender Awards.
В прошлом году Kavalan завоевал высочайшую награду на конкурсе International Wine and Spirit Competition (IWSC)-2017: «Дистиллирия года». Эта награда вручается производителю лучшего джина, водки, бренди, рома, ликера и виски.
О дистиллирии Kavalan
Первая тайваньская дистиллирия Kavalan начиная с 2006 года трудится над созданием лучшего односолодового виски. Виски Kavalan выдерживается в условиях интенсивной влажности и высокой температуры, и обязан своим изумительным вкусом и «фирменной» мягкостью морскому и горному бризу, а также родниковой воде из источников Снежной горы. Своё имя дистиллирия позаимствовала у древнего названия уезда Илань, на территории которого она и находится, а основой для её деятельности послужил 30-летний опыт производства алкогольных напитков, имеющийся у её материнской кампании - King Car Group. В коллекции дистиллирии - более 270 золотых наград, полученных в 60 странах мира. Посетите веб-сайт www.kavalanwhisky.com/EN/main.aspx
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Ивон Чоу (Yvonne Chou)
886-3922-9000#7162
yvonne@kavalandistillery.com
ИСТОЧНИК Kavalan
Поделиться этой статьей