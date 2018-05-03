Всемирный день улыбки: Smiling Shenyang в очередной раз поднимает свои паруса в стремлении сделать мир прекраснее

Всемирный день улыбки отмечается 8 мая. Этот памятный день был учрежден Всемирной организацией психического здоровья в 1948 году и является единственным международным праздником, посвященным экспрессии человеческих чувств и эмоций.

8 мая 2012 года, в 62-й Всемирный день улыбки, первая китайская книга-«посланник» улыбок Hello Smile 1.0 отправилась в путешествие из Шэньяна в самые отдаленные уголки земного шара. Книга оставила свой неизгладимый след в десятках стран и регионов мир, найдя самый живой отклик в сердцах миллионов людей. Книги серий Hello Smile и Smile Travel Journal публикуются по очереди, а Шэньянская телерадиостанция отслеживает весь процесс.

За последние шесть лет тема «Smiling Shenyang» постоянно менялась:

2012 -- Улыбки отправляются в путешествие из Шэньяна;

2013 -- Улыбающийся Шэньян приветствует Национальные игры;

2014 -- Любящий улыбающийся Шэньян;

2015 -- Объединяем мир улыбками;

2016 -- Посмотрите, как улыбается город;

2017 -- Улыбки - сила перемен.

Все эти темы объединяются одной идеей - энергией перемен.

Ссылки на визуальные приложения:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=311134

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=311478

ИСТОЧНИК Shenyang Broadcasting and Television Station