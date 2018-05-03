Всемирный день улыбки: Smiling Shenyang в очередной раз поднимает свои паруса в стремлении сделать мир прекраснее

ШЭНЬЯН (SHENYANG), Китай, 3 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- 8 мая 2018 года книга-«посланник» улыбок Hello Smile 4.0 отправится в новое путешествие из Шэньяна. Выступая в роли своеобразного «моста улыбок», Шэньянская телерадиостанция соберёт коллекцию из самых красивых фотографий улыбающихся людей, дабы поделиться наилучшими пожеланиями, создать наполненную теплом карту улыбок и положить начало счастливым приключениям для всех, в чьи руки попадет эта книга.
Всемирный день улыбки отмечается 8 мая. Этот памятный день был учрежден Всемирной организацией психического здоровья в 1948 году и является единственным международным праздником, посвященным экспрессии человеческих чувств и эмоций.
8 мая 2012 года, в 62-й Всемирный день улыбки, первая китайская книга-«посланник» улыбок Hello Smile 1.0 отправилась в путешествие из Шэньяна в самые отдаленные уголки земного шара. Книга оставила свой неизгладимый след в десятках стран и регионов мир, найдя самый живой отклик в сердцах миллионов людей. Книги серий Hello Smile и Smile Travel Journal публикуются по очереди, а Шэньянская телерадиостанция отслеживает весь процесс.
За последние шесть лет тема «Smiling Shenyang» постоянно менялась:
2012 -- Улыбки отправляются в путешествие из Шэньяна;
2013 -- Улыбающийся Шэньян приветствует Национальные игры;
2014 -- Любящий улыбающийся Шэньян;
2015 -- Объединяем мир улыбками;
2016 -- Посмотрите, как улыбается город;
2017 -- Улыбки - сила перемен.
Все эти темы объединяются одной идеей - энергией перемен.
Ссылки на визуальные приложения:
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=311134
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=311478
ИСТОЧНИК Shenyang Broadcasting and Television Station
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