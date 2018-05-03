Honghua Group приняла участие в выставке ОТС-2018

В центре внимания мероприятия оказалась сверхвысокомощная электрическая система гидроразрыва от Honghua, совершившая настоящий прорыв в области добычи сланцевого газа как в Китае, так и за рубежом. Компания продемонстрировала крупномасштабную модель интегрированного решения для добычи сланцевого газа, а также муляж насосной электроустановки для гидроразрыва пласта мощностью 6000 л.с., прямой верхний привод и буровую лебедку с прямым приводом. Экспозиция производителя привлекла внимание клиентов из самых различных стран мира.

Сверхвысокомощная электрическая система гидроразрыва лежит в основе интегрированного решения для добычи сланцевого газа, созданного по принципу: продвижение сети вперёд с загрузкой газом; эксплуатация линии сборки и промышленное производство с использованием комбинации газа и электроэнергии. Это решение выводит процесс добычи сланцевого газа на новый этап - с применением экологически безопасных, рентабельных и цифровых технологий. Система характеризуется использованием самой большой в мире электронасосной установки для гидроразрыва пласта - с мощностью 6 000 л.с., что в два раза больше по сравнению с ближайшим конкурентом. Данная насосная установка также впервые в мире получила двигатель с переменной частотой. Система от Honghua является первым примером прикладного применения технологии средневольтного частотного преобразования в сфере гидроразрывов нефте- и газоносных пластов. Начиная с августа 2017, система неоднократно успешно применялась на различных объектах добычи сланцевого газа в Китае и получила многочисленные положительные отзывы от клиентов.

Для компании Honghua, одной из первых учредившая свое присутствие на выставках ОТС, нынешняя сессия мероприятия - уже пятнадцатая. На сегодняшний день Конференция шельфовых технологий для Honghua - это не просто коммерческая выставка, а платформа для коммуникации с международными партнерами. За четыре выставочных дня команда представителей компании, в число которой входят ведущие сотрудники нескольких подразделений предприятия во главе с высшим руководством Honghua, приняла на своем стенде сотни клиентов и провела многочисленные переговоры с отечественными и зарубежными коллегами. В ходе выставки члены руководства компании имели возможность пообщаться с клиентами из Nabors, Aker, CNOOC, Weatherford, Halliburton, Canrig, Derrick, CCS и других лидеров рынка.

ИСТОЧНИК Honghua Group Ltd.