SkyPower и правительство Узбекистана заключили знаковое соглашение о поставках электроэнергии солнечными электростанциями в объёме 1 000 МВт

Министр международной торговли Канады Франсуа-Филипп Шампейн (François-Philippe Champagne) отметил: «Развитие канадских секторов экологически чистых технологий и возобновляемых ресурсов, а также поощрение экспорта разработанных нами идей и решений, способных принести пользу всему человечеству, - главный приоритет для нашего правительства. Я очень рад видеть, как отраслевые лидеры, и SkyPower Global в их числе, помогают нам достигать этой цели. Поистине историческое партнёрство с «Узбекэнерго» и правительством Узбекистана послужит стимулом для развития региона и поспособствует укреплению позиций Канады в этом быстро растущем секторе. Я благодарю команду SkyPower за cтоль масштабное начинание!»

Главный исполнительный директор SkyPower Кэрри Адлер (Kerry Adler) прокомментировал: «Более миллиарда людей по всему миру по-прежнему не имеют доступа к энергетическим сервисам. Поэтому наша основная цель - сделать солнечную энергию доступной для тех, кто в этом нуждается больше всего. Это историческое партнёрство принесет пользу как правительству Узбекистана, так и SkyPower, и мы очень рады построить первую в истории страны солнечную электростанцию. Прогрессивный взгляд президента Мирзиёева на будущее Узбекистана, а также активные усилия вице-премьер-министров и руководства Департамента по управлению национальными проектами совместно с коммунальным предприятием «Узбекэнерго», значительно поспособствовали продвижению этого проекта. Благодаря концепции государственного развития, реализуемой высшим руководством страны, Узбекистан может похвалиться колоссальными возможностями для зарубежных инвесторов».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев получает обширное одобрение на мировой аренде за прогрессивный подход к развитию национальной экономики, и проект SkyPower станет первым в истории страны проектом выработки электроэнергии на солнечных электростанциях. По прогнозам, этот проект принесёт ВВП Узбекистана дополнительные 2,9 млрд. долл. США и создаст тысячи новых рабочих мест. После реализации проекта на долю солнечной энергии будет приходиться около 10 процентов общей электроэнергии в стране, получаемой из возобновляемых источников. Проект также поможет Узбекистану реализовать взятые на себя обязательства по Парижскому климатическому соглашению и достичь поставленных на 2030 год целей, а также обеспечить доступ к электроэнергии всему народу Узбекистана.

О компании SkyPower Global

www.skypower.com

Международная команда специалистов компании SkyPower, успешно осуществляющей свою деятельность на протяжении вот уже более 15 лет, обладает обширнейшей компетенцией в реализации энергетических и крупных инфраструктурных проектов, а их совокупный опыт превышает 1 000 лет.

Опытные и высококвалифицированные эксперты SkyPower стоят за весьма внушительным портфелем генерирующих объектов общей мощностью 25 ГВт, расположенных в самых различных уголках земного шара. Некоторые из этих объектов являются плодами недавно заключенных двусторонних соглашений, строительство других будет осуществлено в течение следующих пяти лет по договорам подряда в странах Ближнего Востока, Африки и Южной Азии.

На счету SkyPower - свыше 30 договоров о покупке электроэнергии в коммунальных масштабах (ДПЭ), находящихся на различной стадии разработки, строительства и эксплуатации. Эти договора представляют собой долгосрочные обязательства ведущих коммунальных предприятий и правительств в сфере приобретения возобновляемой энергии на миллиарды долларов США. Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт www.skypower.com .

Для получения дополнительной информации: Контактная информация SkyPower: Шамини Селваратнам (Shamini Selvaratnam), shaminis@skypower.com , (202) 660-8499; Мария Воробьёва (Maria Vorobieva), mariav@skypower.com , (647) 965-7187; для запросов на русском языке: Ева Казанская (Eva Kazanskaia), evaepicurean@icloud.com , (971) 50 580 0842

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