MoneyGram проводит футбольный турнир G.O.A.L. в Южной Корее

СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 9 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Двадцать футбольных команд из Вьетнама, России, Узбекистана, Украины и Кыргызстан, соревновались в первом турнире MoneyGram G.O.A.L., состоявшемся 29 апреля на футзальном поле Eun Pyeong Lotte Mall.
Успех серии матчей G.O.A.L. в Китае и Таиланде побудил MoneyGram провести аналогичные состязания в Южной Корее - на родине разнообразных эмигрантских сообществ. Турнир сразу увлек местных эмигрантов. Многочисленные зрители подбадривали свои команды с трибун и участвовали в разнообразных мероприятиях за пределами поля.
«Это был потрясающий турнир, а число участвующих команд даже превзошло все наши ожидания. Южная Корея - важный рынок для MoneyGram, и в ближайшие годы мы планируем инвестировать средства в реализацию аналогичных инициатив с целью укрепления позиций нашего бренда», - отметил Майкл Минассян (Michael Minassian) руководитель подразделения MoneyGram в Австралии, Океании, Североной Азии и на Филиппинах.
На церемонии открытия соревнований присутствовали и представители региональных агентов MoneyGram - Woori Bank и Shinhan Bank. «В преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в России, мы хотим поделиться удовольствием от игры с представителями различных диаспор, находящихся далеко от дома», - отметил Александр Богданов, менеджер по продажам и связям с клиентами Moneygram в России и СНГ.
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О компании MoneyGram
MoneyGram - международный провайдер инновационных сервисов денежных переводов и платежей, пользующийся мировым признанием в качестве своеобразного финансового связующего звена между родными и близкими. Мы объединяем наших клиентов удобным для них способом в режиме онлайн, посредством мобильных устройств, в терминалах и местных пунктах обслуживания. Наша компания также предоставляет услуги оплаты счетов, отправки банковских переводов и обработки официальных чеков на некоторых рынках. Подробную информацию о MoneyGram International, Inc. можно получить на веб-сайте moneygram.com.
Контактная информация для представителей СМИ:
Мария Банкет-Каминска (Maria Bankiet-Kamińska)
MoneyGram
Tел.: + 48 22 377 2185
Moб. тел.: + 48 885 889 696
Mail: MBankietKaminska@moneygram.com
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