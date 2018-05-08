MoneyGram проводит футбольный турнир G.O.A.L. в Южной Корее

«Это был потрясающий турнир, а число участвующих команд даже превзошло все наши ожидания. Южная Корея - важный рынок для MoneyGram, и в ближайшие годы мы планируем инвестировать средства в реализацию аналогичных инициатив с целью укрепления позиций нашего бренда», - отметил Майкл Минассян (Michael Minassian) руководитель подразделения MoneyGram в Австралии, Океании, Североной Азии и на Филиппинах.

На церемонии открытия соревнований присутствовали и представители региональных агентов MoneyGram - Woori Bank и Shinhan Bank. «В преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в России, мы хотим поделиться удовольствием от игры с представителями различных диаспор, находящихся далеко от дома», - отметил Александр Богданов, менеджер по продажам и связям с клиентами Moneygram в России и СНГ.

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О компании MoneyGram

MoneyGram - международный провайдер инновационных сервисов денежных переводов и платежей, пользующийся мировым признанием в качестве своеобразного финансового связующего звена между родными и близкими. Мы объединяем наших клиентов удобным для них способом в режиме онлайн, посредством мобильных устройств, в терминалах и местных пунктах обслуживания. Наша компания также предоставляет услуги оплаты счетов, отправки банковских переводов и обработки официальных чеков на некоторых рынках. Подробную информацию о MoneyGram International, Inc. можно получить на веб-сайте moneygram.com .

Контактная информация для представителей СМИ:

Мария Банкет-Каминска (Maria Bankiet-Kamińska)

MoneyGram

Tел.: + 48 22 377 2185

Moб. тел.: + 48 885 889 696

Mail: MBankietKaminska@moneygram.com

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