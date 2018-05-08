MoneyGram проводит футбольный турнир G.O.A.L. в Южной Корее

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MoneyGram

09 Май , 2018, 03:48 BST

СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 9 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Двадцать футбольных команд из Вьетнама, России, Узбекистана, Украины и Кыргызстан, соревновались в первом турнире MoneyGram G.O.A.L., состоявшемся 29 апреля на футзальном поле Eun Pyeong Lotte Mall.

Успех серии матчей G.O.A.L. в Китае и Таиланде побудил MoneyGram провести аналогичные состязания в Южной Корее - на родине разнообразных эмигрантских сообществ. Турнир сразу увлек местных эмигрантов. Многочисленные зрители подбадривали свои команды с трибун и участвовали в разнообразных мероприятиях за пределами поля.

Winners of the first edition of the MoneyGram G.O.A.L. soccer tournament in South Korea
Winners of the first edition of the MoneyGram G.O.A.L. soccer tournament in South Korea

«Это был потрясающий турнир, а число участвующих команд даже превзошло все наши ожидания. Южная Корея - важный рынок для MoneyGram, и в ближайшие годы мы планируем инвестировать средства в реализацию аналогичных инициатив с целью укрепления позиций нашего бренда», - отметил Майкл Минассян (Michael Minassian) руководитель подразделения MoneyGram в Австралии, Океании, Североной Азии и на Филиппинах.

На церемонии открытия соревнований присутствовали и представители региональных агентов MoneyGram - Woori Bank и Shinhan Bank. «В преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в России, мы хотим поделиться удовольствием от игры с представителями различных диаспор, находящихся далеко от дома», - отметил Александр Богданов, менеджер по продажам и связям с клиентами Moneygram в России и СНГ.

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О компании MoneyGram

MoneyGram - международный провайдер инновационных сервисов денежных переводов и платежей, пользующийся мировым признанием в качестве своеобразного финансового связующего звена между родными и близкими. Мы объединяем наших клиентов удобным для них способом в режиме онлайн, посредством мобильных устройств, в терминалах и местных пунктах обслуживания. Наша компания также предоставляет услуги оплаты счетов, отправки банковских переводов и обработки официальных чеков на некоторых рынках. Подробную информацию о MoneyGram International, Inc. можно получить на веб-сайте moneygram.com.

Контактная информация для представителей СМИ: 
Мария Банкет-Каминска (Maria Bankiet-Kamińska)
MoneyGram
Tел.: + 48 22 377 2185
Moб. тел.: + 48 885 889 696
Mail: MBankietKaminska@moneygram.com

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MoneyGram проводит футбольный турнир G.O.A.L. в Южной Корее

Информация предоставлена

MoneyGram

09 Май , 2018, 03:48 BST