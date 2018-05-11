В Фучжоу состоялась Конференция по продвижению туризма пров. Цзянси-2018

Конференция проходила под председательством директора Комитета по вопросам развития туризма пров. Цзянси Оуяна Цюаньхуа (Ouyang Quanhua). С речью о популяризации туристических ресурсов региона на мероприятии выступил У Чжунцюн (Wu Zhongqiong), заместитель главы провинции Цзянсу.

Поэтичные пейзажи - в центре внимания конференции в Фучжоу

Говорят, что Лушань - самый комфортный горный пик в Китае, Саньциншань - самая красивая гора Поднебесной, а Лунхушань не имеет себе равных во всей стране. За всю историю существования китайской литературы многие поэты воспевали прекрасные ландшафты Цзянси, и эти лирические произведения служат лучшей рекламой для провинции.

Презентация Четыре цвета Цзянси- красочная изюминка конференции

«Совершив поездку по туристическому маршруту Лушань - Цзиндэчжэнь, вы узнаете об истории фарфора в историческом центре керамики и даже сможете своими руками создать фарфоровый шедевр под руководством мастеров из различных уголков земного шара. Другой маршрут, - Уюань - Саньциншань - Лунхушань, - откроет перед вами очарование самой красивой деревушки Поднебесной - Уюань. Вы увидете скалы необычайных форм в парке Саньциншань, включенном в список объектов мирового природного наследия, и исследуете древние скальные гробницы Лунхушаня. Еще один маршрут – «деревушка-храм-печь для обжига-круглый дом-башня», - познакомит вас с культурой и бытом жителей древнейших поселений, традиционными керамическими килнами, круглыми строениями «хакка», древними школами, а также священными для всех конфуцианцев, буддистов и даосов Китая местами», - рассказал заместитель главы Цзянси У Чжунцюн. Четыре цвета - зеленый, красный, золотистый и синий, - в видеопрезентации, показанной в ходе конференции, олицетворяют собой революционную историю, культуру создания фарфора, природные ландшафты и гуманистичный характер провинции.

Международные участники конференции записывали все происходящее и в последствии делились увиденным и услышанных в различных социальных сетях.

Директор Комитета по вопросам развития туризма пров. Цзянси Оуян Цюаньхуа отметил: «В 2018 году руководство Цзянси приступит к продвижению своих туристических ресурсов на клиентских рынках в сопредельных государствах и регионах, а также на рынках стран, охватываемых инициативой «Пояс и путь», дабы привлечь в провинцию большее число зарубежных туристов».

ИСТОЧНИК CRI