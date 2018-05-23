Рост текстильного сектора на 123-й сессии Кантонской ярмарки сигнализирует о новых возможностях для отрасли

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Canton Fair

11:52 BST

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 23 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- 123-я Китайская импортно-экспортная выставка (Кантонская ярмарка) завершилась впечатляющим ростом оборота в сегменте текстиля и одежде. На этот раз объем заключенных сделок составил 1,42 млрд. долл. США, что на 4,1 процент больше по сравнению с прошлым годом. На долю текстильной продукции пришлось 4,7 процентов от общего объема транзакций в ходе завершившейся ярмарки.

Growth in Textile Sector at 123rd Canton Fair Signals Rising Opportunities for Industry
Growth in Textile Sector at 123rd Canton Fair Signals Rising Opportunities for Industry

«Наши данные показывают, что китайская отрасль экспорта текстиля и одежды восстанавливается весьма здоровыми темами, - отметила Мэгги Пу (Maggie Pu), генеральный директор Департамента по международным связям Кантонской ярмарки. -   Новейшая статистическая информация от Главной таможенной администрации подтверждает, что за первые четыре месяца 2018 года совокупный объем экспорта текстильной продукции китайских производителей вырос на 4,23 процента в годовом исчислении и достиг 78,932 млрд. долл. США. При этом 36,372 млрд. долл. США из этой суммы приходится именно на текстильный сектор, продемонстрировавший рост на 11,37 процентов по сравнению с предыдущим годом».

Признаки разворота на фоне расширения требований к экологичности и качеству продукции

«Многие компании текстильного сектора, принимавшие участие в завершившейся сессии Кантонской ярмарки, относят положительную динамику восстановления и роста отрасли на счет ее комплексной модернизации.  Им удалось разработать новые экологически безопасные и высококачественные ткани, продемонстрировать техническое мастерство и повысить качество дополнительных услуг в стремлении удовлетворить потребности международного рынка», - добавила г-жа Пу.

Fuzhou Shangfei Clothing Co., Ltd. - образцовый пример компании-участника выставки, достигшей значительного прогресса в создании инновационных продуктов и продемонстрировавшей на прошедшей сессии Кантонской ярмарки новую биоразглагаемую ткань для верхней одежды, пригодную для повторного использования. Эта ткань завоевала награду ISPO и получила широкое признание на европейском рынке.

Повышенная конкуренция поддерживает рыночный переход

Рост сегмента текстиля и одежды послужил стимулом для развития компаний отрасли, что отражается в текущей стратегии и ориентированности предприятий, участвующих в Кантонской ярмарке. В число возможностей, нынче ставших обычными для всех поставщиков на выставке, входит:

  • Современное производство и изготовление продукции по индивидуальному заказу
  • Способность поставлять продукции премиального качества
  • Продуманные конструкторские и дизайнерские программы
  • Быстрое реагирование на запросы и комплексная клиентская поддержка

По словам президента компании Jiangsu Sainty Гао Суна (Gao Song), его предприятие привезло на выставку одежду и заказные изделия, отражающие высококачественные производственные возможности компании. Мероприятие также служит жизненно важной платформой для развития исследовательского и сервисного потенциала предприятия, а также стимулом для роста компании.

Хуан Хайтао (Huang Haitao), руководитель представительства Jiangsu Soho, уверен, что Кантонская ярмарка, выступающая в качестве важного канала для коммуникации с международными поставщиками, способна помочь им лучше понять отраслевые тенденции и особенности дифференциации продукции, установить связь с ценными партнерами и превратить конкуренцию в партнерство посредством сегментации сервисной отрасли.

О Кантонской ярмарке

Китайская импортно-экспортная выставка (China Import and Export Fair), более широко известная под названием «Кантонская ярмарка», проводится дважды в год - весной и осенью, - в китайском городе Гуанчжоу. Ярмарка, учрежденная в 1957 году, является самой универсальной и комплексной торговой выставкой, характеризующейся высочайшим уровнем проведения, самым большим масштабом, крупнейшим ассортиментом, обширнейшей географией покупателей и величайшим товарооборотом по сравнению со всеми другими аналогичными мероприятиями в Китае.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/695445/Textile_Sector_123rd_Canton_Fair.jpg

 

ИСТОЧНИК Canton Fair

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Рост текстильного сектора на 123-й сессии Кантонской ярмарки сигнализирует о новых возможностях для отрасли

Информация предоставлена

Canton Fair

11:52 BST