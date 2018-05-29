В китайском мегаполисе Шэньчжэне установлена самая большая в мире дисплейная система NPP LED от компании Absen

Прилагая все усилия к реализации поставленной задачи - превратить Шэньчжэнь в образцовый «смарт-город» - муниципальное руководство построило в районе Лунган «мозг умного города» - Лунганский операционный центр (ЛОЦ) - и оснастило его самой большой в мире дисплейной системой NPP LED, созданной передовым производителем LED-оборудования Absen.

Гигантский дисплей толщиной 1,2 мм., состоящий из 798 панелей с элегантным изгибом 37,1 метров в радиусе, имеет площадь 166,9 кв.м., размеры 25,6 м. на 6,5 м. и содержит рекордные 103 млн. пикселей. Оснащенный передовыми технологиями, включая резервирование питания и данных, CrystalView и PreciseAlign, это решение для залов управления обеспечивает высококачественное изображение, комфортный просмотр и потрясающую стабильность. Посредством 105 окон с разрешающей способностью 720р (40 с разрешением 1080р или 10 - с разрешением 4K) отображаются сигналы из 181 канала.

«Создание столь внушительного изогнутого экрана с высоким разрешением всего за 85 дней от производства до монтажа - задача не из легких, - отметил директор по вопросам продаж Absen Чжан Юнфэн (Zhang Yongfeng). - На момент монтажа в здании центра все еще велись строительные работы. Благодаря нашим современным технологиям и чрезвычайно эффективным командам специалистов, мы с честью справились с этой нелегкой задачей!»

Этот проект отличает использование инновационных технологий резервирования питания и данных, что обеспечивает высокую стабильность функционирования «мозга». Каждая панель оснащена двумя портативными банками энергии и приемными картами, что позволяет переключать источники питания и сигнала на резервные каналы и гарантирует бесперебойное функционирование системы.

«Перед нами стояла сложная задача выбора между LCD, DLP или LED Экраны LCD и DLP характеризуются неприемлемыми для требовательных условий зала управления пробелами, - прокомментировал менеджер проекта У Яньбинь. - Однако мы знали, что делаем правильный выбор, когда, тестируя CR1.2, мы увидели, как каждая панель идеально подогнана к смежной, без каких-либо темных рамок, не говоря уже о безупречной работе резервных источников питания и сигнала. Именно поэтому мы выбрали Absen».

О компании Absen:

Absen - титулованный бренд, предоставляющий решения и сервисы для LED-дисплеев, и на протяжении вот уже девяти лет подряд занимающий первое место среди китайских производителей по объему экспорта подобной продукции. LED-дисплеи компании экспортируются в более чем 120 стран и регионов мира.

Контактная информация:

Ли Юйчунь (Yuchun Li)

+86-755-89747399

yuchun.li@absen.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/697507/Absen_NPP_LED_Display.jpg

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