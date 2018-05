В Юнкане состоялась 9-я Китайская международная выставка дверной индустрии

В этом году мероприятие проходит уже в девятый раз. От предыдущих сессий эта выставка отличалась сразу по нескольким аспектам. В первую очередь, увеличилось число участников, приехавших в Юнкан из других регионов. Согласно статистическим данным оргкомитета мероприятия, среди 927 экспонентов 560 представляли «иногородние» предприятия. На их долю пришлось 60% всех участников выставки. Резко возросло и число производителей «умных» замков. Кроме того, заметно увеличилось и количество производителей механического оборудования для производства дверей. Все это является отражением снабженческого подхода юнканских предприятий, делающих акцент на инновациях, технологиях и инвестициях в оборудование, что обеспечивает повышенный уровень автоматизации и интеллектуальности производственного процесса.

Дверная индустрия — основа юнканского промышленного сектора. В городе сконцентрированы предприятия-производители и поставщики, играющие важную роль во всей промышленной цепочке, что в сочетании с самыми передовыми технологическими инновациями и достижениями в сфере продвижения брендов обеспечивает городу статус «Дверной столицы Китая». В Юнкане функционируют свыше 280 профессиональных производителей, ежегодно выпускающие 25 млн. дверей, более 7 млн. из которых экспортируются за рубеж.

Ключевые события завершившейся сессии выставки — специальная акция shangwj.com и презентация новых продуктов wujyx.com, - привлекли обширное внимание со стороны участников и гостей мероприятия. Начиная с 2015 года, руководство Сhina Science & Technology Hardware City прилагает все усилия для создания новой экосистемы электронной коммерции. На сегодняшний день в нее уже входят несколько онлайн-платформ: shangwj.com, zhihsc.com, wujyx.com и Smart Exhibition. Деятальность этих площадок ориентирована на интеграцию онлайновой и оффлайновой активности и функций. Сетевые магазины под брендом wujyx.com уже работают в нескольких китайских городах, включая Чжэнчжоу в пров. Хэнань, Иньчуань в Нинся-Хуэйском АР и Сиань в пров. Шэнси.

http://www.chidf.com/

ИСТОЧНИК External Publicity Office of the Communist Party of China, Yongkang

