Компания GLOSFER привлекла к сотрудничеству Монику Морроу, бывшего технического директора Cisco

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GLOSFER

16:52 BST

  • Первая женщина на посту технического директора Cisco Services, основатель и президент Humanized Internet
  • Задача: помочь в реализации социально ответственных технологий, внедрение которых является целью GLOSFER и HYCON

СЕУЛ, Южная Корея, 30 мая 2018 г. /PRNewswire/ Компания GLOSFER (генеральный директор — Ким Тэвон), ведущая блокчейн-компания Южной Кореи, заявила о привлечении Моники Морроу, бывшего технического директора Cisco, в качестве консультанта команды HYCON. HYCON (Hyperconnected Coin) — собственная криптовалюта компании.

(Photo/from left) Jason French, Vice President of Team HYCON and Monique Morrow, new advisor of HYCON and former Cisco CTO
(Photo/from left) Jason French, Vice President of Team HYCON and Monique Morrow, new advisor of HYCON and former Cisco CTO

Моника Морроу стала первой женщиной на посту технического директора Cisco Services. Ранее она также занимала должность технического директора Cisco New Frontiers Engineering, а в данный момент является сооснователем и президентом Humanized Internet. Humanized Internet — это благотворительная инициатива, основанная на информационных технологиях. Ее задача — предоставить цифровые идентификационные данные социально отчужденным группам населения, например беженцам из Сирии.

В роли консультанта Морроу примет активное участие в разработке бизнес-модели и формировании корпоративной социальной ответственности (CSR) команды HYCON.

«Я связываю большие надежды с должностью консультанта GLOSFER. Мой опыт работы в технологической и социальной сферах позволит поддержать компанию GLOSFER и команду HYCON на их пути», — утверждает она.

«Мы надеемся, что гуманитарная деятельность и ценности Моники Морроу помогут компании GLOSFER внедрить технологии, способствующие укреплению корпоративной социальной ответственности. Компания GLOSFER будет делать все возможное для защиты ценностей, которые мы считаем важными, и их воплощения в жизнь», — заявил Ким Тэвон, представитель компании GLOSFER. 

О компании GLOSFER. GLOSFER — ведущая компания Южной Кореи на рынке технологий и услуг, связанных с блокчейном, и первопроходец среди блокчейн-компаний. GLOSFER стремится охватить новые отрасли, чтобы увеличить долю как на внутреннем, так и на мировом рынке, опираясь на инновационные технологии и услуги, среди которых можно назвать PACKUTH, блокчейн-платформу для интерфейса программирования PHP, и платформы для криптовалютной торговли в режимах онлайн и офлайн. Близится запуск проекта Infinity Project, в основе которого лежит собственная валюта компании — HYCON. С его помощью компания стремится выстроить и укрепить свою криптовалютную экосистему, внося вклад в создание более прозрачного и честного общества, опирающегося на блокчейн-технологии и сотрудничество с общественными организациями.

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/697751/Jason_French_and_Monique_Morrow.jpg

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Компания GLOSFER привлекла к сотрудничеству Монику Морроу, бывшего технического директора Cisco

Информация предоставлена

GLOSFER

16:52 BST